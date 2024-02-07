A股 | 內地逾十家公募基金火速暫停新增轉融通證券出借

中證監昨日提出了暫停新增轉融券規模、嚴禁證券公司向利用融券實施日內回轉交易（變相T+0交易）的投資者提供融券等措施。在措施發布後，包括華夏基金、南方基金、廣發基金、易方達基金、華寶基金、華泰柏瑞基金、富國基金和國泰基金在內的逾十家公募接連表態，將嚴格落實中證監關於融券業務的相關要求，暫停新增轉融通證券出借規模，審慎穩妥推進存量轉融通證券出借規模逐步了結，確保相關業務平穩運行。

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內媒綜合公募基金2023年中報，發現公募基金參與轉融通證券出借業務的產品數量共298隻，證券出借業務市值合計約773億元人民幣。



華泰證券指出，公募基金參與轉融通證券出借業務的操作在海外市場非常普遍，但強調基金只是將成分券通過證金公司出借給券商，券商並不一定會全部向投資者進行融券。



業內人士認為，隨著監管力度的加強，做空市場的力量逐步得到遏制。東莞證券分析師雷國軒表示，暫停新增轉融券規模，一是通過限制新增融券規模防止市場做空力量進一步擴大，同時提振市場信心；二是暫停新增轉融券規模對券商兩融業務收入造成影響很小，主要原因是融券業務佔整體業務量的比重非常少。

撰文：經濟通中國組

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