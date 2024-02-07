熊麗萍：恒指若企穩16300點可上望16900點，籲假期前勿追貨

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍



內地接二連三推出救市措施，顯現中央救市決心，刺激中港股市造好，恒指上日（6日）收復20天線及16000關，上證綜合指數更現早晨之星的利好轉向形態，反映中港股市已經見底？外資通過滬深股通淨流入126億，外資開始買入A股為良好兆頭？如要博大市反彈，現價買入科技股值博嗎？那一隻是首選？中芯國際(00981)及華虹半導體(01347)第四季分別少賺55％及77％，兩者毛利率都要下跌，惟數據預計2024年芯片市場復甦，兩者前景如何判斷？





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