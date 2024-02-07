  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】大行點睇內房、芯片股、百勝中國？一表盡掌握

07/02/2024

 

 

 

 

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

09688

再鼎醫藥

16.300

異動股

02392

玄武雲

2.290

異動股

00916

龍源電力

4.890

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02392 玄武雲
  • 2.340
  • 00916 龍源電力
  • 4.890
  • 02258 華滋國際海洋
  • 0.280
  • 01109 華潤置地
  • 23.950
  • 02455 潤華服務
  • 0.600
股份推介
  • 00285 比亞迪電子
  • 29.000
  • 目標︰$32.40
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.580
  • 目標︰$6.00
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 22.150
  • 目標︰$25.00
  • 09926 康方生物
  • 42.850
  • 目標︰$48.95
  • 00973 L'OCCITANE
  • 27.850
  • 目標︰$26.70
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 75.350
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 12.900
  • 00700 騰訊控股
  • 293.000
  • 00388 香港交易所
  • 243.800
  • 00001 長和
  • 41.700
報章貼士
  • 00175 吉利汽車
  • 8.150
  • 目標︰--
  • 02319 蒙牛乳業
  • 18.700
  • 目標︰$20.00
  • 01093 石藥集團
  • 6.140
  • 目標︰$7.00
熱炒概念股
即時重點新聞

07/02/2024 10:07  《Ａ股行情》滬指接力再升0.8%破二千八，深成指更飆2.6%

07/02/2024 09:22  恒指高開145點報16282，藥明生物升7%，翰森製藥跌5%

07/02/2024 08:30  《盤前攻略》蔚小理ADR抽升逾一成，恒指料高開逾100點

07/02/2024 07:50  《國金頭條》美股大市上漲但銀行業受壓，紐約社區銀行暴跌22%

07/02/2024 08:33  【融券新規】內地逾十家公募基金火速暫停新增轉融通證券出借

07/02/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出６８﹒９億元，買中電信沽盈富

07/02/2024 08:38  【大行炒Ｄ乜】大摩狠削內房股目標，麥格理維持唱淡中芯、華虹

02/02/2024 10:38  《嚟緊炒Ｄ乜》港股似一洗頹風，金沙中線目標價３１銀

07/02/2024 09:38  《財資快訊》美電軟報７﹒８２０１，隔夜拆息較上日升２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

都大擬申請為應科大，校長：日後不減科學以外學科
人氣文章

新聞>財經熱話

【業績股】百勝中國回購兼增派息，現價值博率高？
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】大行點睇內房、芯片股、百勝中國？一表盡掌握
品味生活
生活
人氣文章

鬆一鬆．通通

【無奇不有】廁所「請勿攜帶外食」？他噴笑不解為何貼在這　網猜測：怕人丟垃圾廚餘
人氣文章

娛樂情報

美斯無上場 | 梁振英女兒梁齊昕慶幸靠關係入場無蝕！鬧爆美斯：香港不歡迎你！宋芝齡叫球員讀孔子班：態度毫無水準可言
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

埋年：減息與耕田
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

新年團年飯提案：到深圳吃高級潮州菜！醇香滷水獅頭鵝肝、三十年陳皮燉野生水鴨、手拆大紅蟹炒翅、炭燒大響螺，新年來一頓豐豐富富的！
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

關於愛情的遺憾：「曾經以為會戀一輩子的人，終究離開了」，與其被遺憾蠶食，不如學習與它共存
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《潛行》是懨悶的 —— 香港動作片為甚麼不再刺激？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
流感高峰 ｜ 港男呻發燒喉嚨痛咳足2星期！網民圍爐：每晚咳到甩肺！中醫推介3款補肺止咳化痰湯水
人氣文章
情人節前想脫單？注意3大約會細節！如何讓對方留下好印象、彼此好感度Up？
人氣文章
認知障礙 | 結合新科技！限定互動市集讓長者、照顧者了解認知障礙！互動繪本提升認知能力訓練
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/02/2024 11:40
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/02/2024 11:40
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 07/02/2024 11:40
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 07/02/2024 11:20
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章香港要聞07/02/2024
都大擬申請為應科大，校長：日後不減科學以外學科
人氣文章財經熱話07/02/2024
【業績股】百勝中國回購兼增派息，現價值博率高？
人氣文章大行報告07/02/2024
【大行炒D乜】大行點睇內房、芯片股、百勝中國？一表盡掌握
人氣文章香港要聞07/02/2024
美斯缺陣|消委會就美斯缺陣表演賽收547宗投訴，球迷力爭全額賠償
人氣文章開市Good Morning07/02/2024
熊麗萍：恒指若企穩16300點可上望16900點，籲假期前勿追貨
人氣文章中國故事07/02/2024
A股 | 內地逾十家公募基金火速暫停新增轉融通證券出借
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024 十二生肖運程Part3：屬猴會與人反目成仇？屬狗多小人！屬雞、豬特別旺？點避免破財？

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

祥龍獻瑞，etnet謹祝你新年快樂，萬事如意！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金