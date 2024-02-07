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《午市前瞻》限制沽空僅能為大市止血，長錢流出藥明後短線難回頭

07/02/2024

　　恒生指數半日報16124，跌11點或不足0.1%，主板成交逾605億元。恒生中國企業指數報5434，跌39點或0.7%。恒生科技指數報3216，跌26點或0.8%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及美團(03690)；騰訊收報289.8元，跌1元或0.3%，成交46.81億元；阿里收報74.95元，跌1.05元或1.4%，成交22.5億元；美團收報68.7元，跌0.55元或0.8%，成交21.55億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。

 

(藥明康德網頁截圖)

 

連敬涵：恒指未夠力破50天線

 

　　中央昨日繼續「暴力」救市，宣布暫停新增轉融通證券出借，即進一步限制借貨沽空規模，刺激昨日深證成分指數暴升逾6%。隔晚中概股應聲即彈，納斯達克中國金龍指數抽升近6%，今早港股普遍延續上日升勢，但恒指上午盤中觸及50天後又再受阻，半日由升轉跌。香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，恒指多次於50天線受阻，料目前股市仍然未夠力突破這一長期阻力。他指出，內地限制沽空只能防止再有資金因沽空做淡股市，但根本未能刺激資金意欲，故對後市再向上突破有較大保留。


　　連敬涵提強調，目前措施仍只能「止跌」而不足以帶動「回升」，因為內地股市基本因素仍然弱勢，市場信心薄弱，需要靠更長期及有效的措施提振信心，但認為現時未有足夠條件推出震撼性措施。

 

藥明系僅短線反彈  市況回穩才有望展升勢


　　隔晚美股中概大幅回升，疑似外資短線回流之際，早前受制裁消息拖累的藥明系今早復仇式高開，但午休前升幅大為收窄。連敬涵估計，美國限制中國生科公司的議案短期內不會再提交到議會，消息短線已得到消化，故有利相關股份反彈，料未來幾星期仍會維持反彈行情。但他不排除美國之後仍不時會有相關討論，市場亦憂慮此點或引來中長線股價波動，故早前藥明系股份大跌時，個別長線資金離場後，未必一時三刻會再沾手相關股份。 

 

　　他又提到，上日內地限制沽空後，今日股份大幅反彈或只因平淡倉所帶動，藥明生物(02269)或藥明康德(02359)要在短期內重上百元水平有較大難度，或要等業績公布或市況回穩後才能再度吸引大型資金關注。

 

藥明康德股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

藥明生物股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

 

藥明合聯股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

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