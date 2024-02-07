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【FOCUS】半導體冰火兩重天，產業生態醞劇變

07/02/2024


　　一邊是MCU（微控制器）晶片需求平淡，另一邊是AI晶片一芯難求，冰火兩重天的半導體供求消長，牽動相關公司股價之餘，更擾動未來產業生態。


MCU需求疲軟，中芯華虹淨利跌


　　「沒有甚麼能夠阻擋」。去年狂飆兩倍、開年至今再升38%的英偉達（Nvidia），最新獲高盛上調目標價至800美元，相當於較現價還有近兩成漲幅，背後皆因兩個字－－需求。但成也蕭何，敗也蕭何，對中國兩大晶片代工巨頭中芯國際（00981）、華虹半導體（01347）而言，受累MCU晶片需求平淡及去庫存緩慢，，去年銷售收入按年分別降13%、7.7%，疊加毛利率下降和資本開支高企，淨利分別暴跌50.4%、37.8%。

 

高端AI晶片供應嚴重短缺料將持續整個2024年。


　　被廣泛用於洗衣機、掃地機器人、智能家居、無人機、汽車等的MCU需求疲軟，折射全球終端消費品市場降溫。除了中芯、華虹，海外巨頭如英飛凌（Infineon）、意法半導體（ST Micro）、德州儀器（Texas Instruments）等業績全不理想，微芯科技（Microchip Technology）更宣布管理團隊減薪20%。


英偉達一芯難求，巨頭曲線救國


　　跟MCU的慘淡相比，AI晶片需求卻持續升溫，業界普遍預計，高端AI晶片供應嚴重短缺將持續整個2024年；Meta執行長扎克伯格上月就透露，公司今年計劃購買約35萬個英偉達H100 GPU，以建立規模空前的基礎設施。若按英偉達去年全年預計出貨55萬個H100 GPU計，相當於買斷逾六成產量。

 

Meta計劃今年內在資料中心部署被稱為Atemis的人工智能晶片，以優化特定工作的效率。


　　有無替代？現時能與旗艦H100 GPU性能比肩的，或許只有AMD去年底推出的MI300人工智能晶片。不過，相比英偉達上個財年營收預計達588億美元，AMD預計自家AI晶片今年銷售額僅35億美元，換言之，難奢望借此填補巨大的供應缺口。


　　鑒於此，微軟、Meta正雙雙採用「曲線救國」，前者去年底推出基於雲端的Maia AI晶片，擬今年初起用於微軟的資料中心，為Copilot或Azure OpenAI提供支援；後者亦計劃今年內在資料中心部署被稱為Atemis的人工智能晶片，以優化特定工作的效率。


台積電擴產能，中國攻堅5納米


　　與此同時，英偉達的主要代工方台積電，正緊鑼密鼓擴大產能，其周二（6日）最新宣布將在日本熊本興建第二座晶片廠，令總投資突破200億美元，一廠、二廠擬分別於今年內、2027年底運營。除了布局日本，台積電還在美國亞利桑那州建設兩座晶片廠，總投資高達400億美元。不過，主打4納米的一廠的最新量產時間，已從今年底推遲至明年，二廠量產時間更最新推遲至2027年或2028年。

 

中芯國際據報已在上海組建新的5納米製程生產線，以大規模量產華為設計的晶片。


　　被美國就英偉達高端晶片大卡脖子的中國又如何？上月中，工信部等七部門聯合發布《關於推動未來產業創新發展的實施意見》，明確加速突破GPU晶片；而最新消息指，中芯國際已在上海組建新的5納米製程生產線，以大規模量產華為設計的晶片。


　　目前，華為7納米昇騰910B人工智能晶片被視作英偉達A100的國產替代，而跟華為緊密合作的科大訊飛，剛剛宣布基於「飛星一號」大模型算力平台而訓練的「星火3.5」大模型，已整體接近GPT4 Turbo，而「飛星一號」的算力正正來自昇騰910B。至於華為下一代AI晶片昇騰920，會否借上述5納米生產線量產，叫陣英偉達H100？遐想無限。

 

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