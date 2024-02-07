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綠在區區回收物夾雜垃圾，謝展寰稱不會要求營運商付費

07/02/2024

　　垃圾收費延至8月推行，有「綠在區區」回收便利點的營辦商指，平日收到物品中，有一成至一成半屬於不能回收，會視為一般廢物棄置，擔心日後情況會持續甚至惡化，變相需要營辦商支付這些摻雜於回收物的廢物棄置費用。

 

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　　環境及生態局長謝展寰接受電台訪問時指，「綠在區區」接收的物品當中，廢物佔比有限，而日後以「污者自付」原則，不會要求由營運商支付棄置費用，會與營辦商商討如何處理，相信技術上的問題很容易解決。

業界憂下游承辦商未能應付龐大回收量

　　「綠在區區」營辦商另一個擔心的問題，是下游承辦商未必足夠應付增加的回收物，營辦商陳捷貴指，一般下游承辦商有兩天不來收集回收物，回收物已會堆積。而現時向承辦商交出回收物需付費，並是價高者得，亦要講關係、中央工場是否方便等。承辦商本身車輛和倉庫是否足夠，以至整體產業鏈運作，相信都要由政府協助。


　　另有清潔沙灘的義工，質疑是否需要自費購買垃圾袋。謝展寰指，未來會推出機制，讓義工預先做簡單登記，協助他們在毋需付費下，處理收集得來的垃圾。

 

撰文:經濟通採訪組

 

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