《神州經脈》外儲微降，A股連升成交破萬億，中美開經濟工作會議

內地證監部門「極限救市」，A股市場連續兩日見升市。滬綜指今日（7日）窄幅高開，開市不久後便下跌，最多曾跌0.7%，然而大市再獲承托，滬指瞬即倒升，升幅一度擴大至超過1%，但隨著銀行股高位狠卸貨，滬指升勢再轉弱，不過尾盤市況反覆再漲，全日升1.44%，在全日最高點2829.7點收市；深市連續兩日坐火箭，深成指全日飆升2.93%，創業板指升2.37%。

（資料圖片）

兩市全日成交10219億元（人民幣．下同），按日大增10.3%，是自去年11月8日以來首次突破萬億元關，然而外資入市意願不大，陸股通全日淨流入只有近17億元。

A股還剩一日便啟春節假期，市場關注升勢能否延續至明日（8日），然而中國即將公布1月融資數據和通脹數據，若數據表現不佳，可能會為救市行情潑下一盆冷水。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日早盤隨中間價創近一周新高後震盪走軟，收報7.1931，較上個交易日4時30分收盤價小跌18點子，全日在7.1819至7.1936之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1049，較上個交易日升33點子，止兩連跌，創2月2日以來近一周新高，與市場預測偏離收窄至逾800點，上個交易日報7.1082。

今日新聞精選

1. 中國和美國於2月5日至6日在北京舉行了經濟工作小組第三次會議。據中方指，中美雙方會上就兩國宏觀經濟形勢及政策、二十國集團財金合作、發展中國家債務、產業政策等議題進行深入、坦誠、務實及建設性交流。中方就美對華加徵關稅、雙向投資限制、制裁打壓中方企業等表達關切，雙方同意繼續保持溝通。美方則指，美國官員重申，美國並不尋求中美經濟脫勾，而是尋求健康的經濟關係，並表示美國財長耶倫期待今年適當時候回訪中國。另外，美國國際貿易委員會（ITC）周二表決撤銷對進口自加拿大、中國、德國和南韓的食品罐用鍍錫鋼課徵反傾銷稅，認定這些進口鋼品並未損及國內鋼鐵製造商。美方對中國進口鍍錫鋼的反傾銷稅高達122.5%。

2. 國家外匯管理局統計數據顯示，截至2024年1月末，中國外匯儲備規模為32193億美元，較2023年12月末下降187億美元，降幅為0.58%，中止2023年11月以來連續兩個月上升的趨勢。黃金儲備方面，1月末黃金儲備7219萬盎司，較12月的7187萬盎司增加32盎司，為中國黃金儲備連續第15個月增持。1月末中國黃金儲備價值1482.29億美元，較12月的1482.26億美元略增，續創歷史新高。

3. 國家發改委公布，近日已下達2023年增發國債第三批項目清單，共涉及項目2800多個，安排國債資金近2000億元，主要包括以京津冀為重點的華北地區等災後恢復重建和提升防災減災能力，自然災害應急能力提升工程，重點自然災害綜合防治體系建設工程，甘肅、青海災後恢復重建等領域。第三批項目下達後，2023年1萬億元增發國債項目全部下達完畢。

4. 抖音集團CEO張楠辭任。據《澎湃新聞》報道，張楠在朋友圈官宣自己辭去集團CEO一職，未來將把精力聚焦在字節跳動旗下影片剪輯產品剪映的發展上，「與這個AI的時代一起成長」。報道引述接近抖音集團人士透露，隨著各項業務趨近成熟，張楠辭任後，公司沒有新設CEO的計劃。接近剪映人士表示則指，過去一年，張楠已經把絕大多數精力傾斜到剪映相關業務上，並親自帶隊尋求在AI輔助創作上有所突破，即將推出一個AI生圖和視頻的產品。

5. 中汽協公布，內地1月汽車產銷分別完成241萬輛和243.9萬輛，環比分別下降21.7%和22.7%，同比分別增長51.2%和47.9%。1月新能源汽車產銷分別完成78.7萬輛和72.9萬輛，環比分別下降32.9%和38.8%，同比分別增長85.3%和78.8%，市場佔有率達到29.9%。因每年春節時間不同，1月和2月的數據經常會有超乎尋常波動。另外，中國商務部等九個單位發布關於支持新能源汽車貿易合作健康發展的意見，從六個方面提出18項政策措施，包括鼓勵海外研發合作、提高海外合規經營能力、加強海外維修等售後能力建設等。

6. 據《路透》報道，美國國會網站顯示，美國《生物安全法》草案參議院版本的支持者人數由6降至0。《生物安全法》草案在去年12月20日提交給參議院，但上周在參議院未獲得推進。該草案擬限制美國聯邦政府採購藥明康德、華大基因的生物科技設備和服務，致收入非常依賴美國客戶的藥明系股價暴跌，並拖累A股和港股生物醫藥板塊的表現。

7. 內地多家銀行和理財機構近期陸續推出「理財夜市」吸客，將理財產品申購、贖回申請的截止時間，從下午5點前延長至午夜12點前，宣稱「24小時理財不打烊，財富跟著轉」、「閒錢不閒置，下班也能買」。以往若在交易時段內進行理財產品申購和贖回，是以「T+1」方式計算收益，超過交易時段就歸入為第二日操作，因此如遇節假日，資金就會空轉多日。「理財夜市」讓技資者在工作日午夜12點前申購和贖回，意味下一個工作日即可開始計算收益，贖回款項亦可在下一個工作日到帳。

8. 海南省樓市政策再鬆綁，今日起，對於符合當地購房政策條件的海南省戶籍居民家庭，貸款購買海口等11市縣的商品住房，首套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例調整為20%，二套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例調整為30%。二套住房商業性個人住房貸款利率政策下限調整為不低於相應期限貸款市場報價利率加20個基點

撰文：經濟通中國組

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