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林家亨：資金長假期前偷步套現鎖利，若無進一步利好，過年後未必紅盤高開

08/02/2024

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　中央連日出招救市，包括暫停新增轉融通證券出借、嚴懲操縱惡意沽空、中央匯金亦擴大增持交易型開放式指數基金（ETF）等，惟A股基本因素弱及市場信心仍不足，要轉勢言之尚早？恒指炒上主要受A股刺激，周二（6日）報復式反彈超600點後，上日跌54點收市，雖失守50天線（16269點），但萬六關能守得住，屬急彈後正常回調？阿里巴巴(09988)公布12月底止第3財季業績，期內收入按年增5％，略遜預期，純利144.3億元，按年跌69％，經調整純利479.5億元，按年跌4％，符合預期，同時宣布將股份回購計劃加碼250億美元，業績整體上符合預期，惟欠缺驚喜？雖然加碼回購，但利好作用短暫？聯想(00992)股價過去十日急插兩成三，主要因市場憂慮聯想被美國制裁風險升溫，加上美國晶片巨擘英特爾(Intel)本季收入預測遜市場預期，反映市場對美國制裁敏感，戒心仍大？即使今年AI PC有望驅動換機潮，但利好因素未必即刻反映於第一季芯片需求上？

 


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