綠色債券 | 港府成功發售總值60億港元多幣種數碼綠色債券

政府宣布，在政府綠色債券計劃下成功發售以港元、人民幣、美元及歐元計價，總值約60億港元的數碼綠色債券，是次兩年期數碼綠色債券吸引到廣泛類別的環球機構投資者認購，其定價為20億港元的債券為3.8%、15億元人民幣的債券為2.9%、2億美元的債券為4.749%，以及8000萬歐元的債券為3.647%。

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本次發行在多方面取得新突破，包括透過現有市場基建擴大投資者的參與；以數碼原生形式發行，以精簡發行程序；引入標準化元素；以及將綠色債券披露融入數碼資產平台。





陳茂波:發行數碼綠債顯示本港在金融科技優勢





財政司司長陳茂波表示，特區政府今年再度發行數碼綠色債券，並融合了多項技術創新，顯示香港在結合債券市場、綠色和可持續金融，以及金融科技方面的優勢和領導地位，會繼續推動金融科技的創新和應用，探索以更多新技術提升金融交易的效率、透明度和安全性，促進金融市場的各個領域更蓬勃發展。



財經事務及庫務局局長許正宇指，再次發行數碼化綠色債券顯示政府持續支持創新形式的債券發行及綠色轉型。這次發行將進一步加深社會對可持續發展結合金融科技的認識，鞏固香港作為領先綠色及可持續金融中心的地位。





余偉文:冀促進數碼化證券市場發展



金管局總裁余偉文表示，這次發行的第二批數碼債券包含多項創新，能夠擴闊投資者參與度、推動互操作性，並且增加透明度與效率，希望是次發行可以促進數碼化證券市場的發展，並鼓勵數碼化技術的更廣泛應用。



該批數碼綠色債券使用的結算及交收系統為CMU，以HSBC Orion為數碼資產平台。這是全球首批多幣種數碼債券，亦是首批在香港發行的數碼原生債券。滙豐、中銀香港、東方匯理銀行、高盛、中國工商銀行(亞洲)、瑞銀、安理國際律師事務所、亞司特律師事務所、年利達律師事務所參與是次發行的準備工作。

撰文:經濟通採訪組

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