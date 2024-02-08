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《午市前瞻》龍年縱使紅盤高開亦難催旺後市 阿里加大回購作用微

08/02/2024

　　恒生指數半日報15941，跌140點或0.9%，主板成交逾416億元。恒生中國企業指數報5378，跌43點或0.8%。恒生科技指數報3179，跌10點或0.3%。


　　恒指三大成交股份依次為阿里(09988)、騰訊(00700)及美團(03690)；阿里收報69.8元，跌5.1元或6.8%，成交44.67億元；騰訊收報289元，跌3.2元或1.1%，成交26.17億元；美團收報68.2元，跌0.05元或不足0.1%，成交10.23億元。國指三大成交股份依次為阿里、騰訊及美團。科指三大成交股份依次為阿里、騰訊及美團。

 

(阿里巴巴網頁截圖)

 

溫鋼城：縱破50天線亦受制100天線


　　隔晚美股中概大幅回吐，恒指跟跌未能守穩16000，半日低見15898。iFAST Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，恒指再穿20天線機會較大，昨日上試16400水平後隨即掉頭，反映上方沽壓巨大。他提到，恒指有力破50天線亦無力再破100天線，即使中央積極救市，但資金不回流就難以推升大市。


　　但溫鋼城指，農曆年後首日有望紅盤高開，但高開一日亦難以催吉避凶，因資金持續流出，美國減息次數亦未必一如市場所料，為大市增添沽壓。


阿里先看69元支持  惟再見65元機會大


　　阿里巴巴公布第三財季業績，非公認會計準則淨利潤跌4%至479.5億人民幣，期內收入按年增長5%至約2603.5億人民幣。雖然阿里同時宣布加大回購額度至250億美元，但業績差過預期令股價受壓，半日要跌超過7%。溫鋼城坦言，在市況低迷下，阿里業績不似預期，前景又向淡，股價自然難有表現，短期內再見65元水平亦不足為奇，初步先看69元上升裂口底部支持，如未能守著即要下試65元。


　　雖然阿里加大回購額度救價，但溫鋼城指，阿里此際回購亦難有太大作用，要看回購力度及能否符合市場預期再作定論，同時亦要與持續不斷的沽壓拗手瓜，看哪方力度更大，預計將完全被拋售壓力抵銷，跌價難以避免，故不宜藉加碼回購消息撈底阿里。

 

阿里巴巴股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

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