春節超長假期內地旅遊市場火熱，攜程同程邊隻較值博？

內地今年春節將迎「8+1」超長假期，國內遊和境外遊都相當火熱。有內地旅行社表示，部分春節外遊團早已爆滿，熱爆的冰雪節旅遊有價有市，部分每人團費過萬元人民幣。另有旅行平台透露，春節出境遊訂單按年增10倍，內地飯店預訂量增1.6倍。文化和旅遊部也將推出連串春節主題活動，各地相關部門及旅遊業界也各出奇謀吸引遊客。大摩早前指，攜程(09961)及同程旅行(00780)可憧憬春節假期表現比除夕及新年時更佳，予「增持」評級，近日兩隻股份股價向好，可否趁春節臨近或博春節旅遊數據理想炒一轉？哪一隻較值博？

（攜程旅行網截圖）

旅遊業界：春節假期部分外遊團早爆滿 冰雪節旅遊有價有市

廣之旅新聞發言人官鍵表示，今年是新冠肺炎疫情後首個出境遊全面復常的春節，一些長線深度遊旅行團早已爆滿，例如歐洲、新西蘭、澳洲、埃及等。歷經幾年疫情，業界對出境的長線團比較謹慎，但市場較預期理想，目前會催谷東南亞的中短線旅行團，例如本周五(9日)起對中國遊客實施免簽證入境的新加坡，希望在春節期間吸引遊客到當地。而內地一些熱爆的旅遊景點，例如冰雪節旅遊，雖然機票、酒店等均加價，依然有價有市，部分每人團費過萬元人民幣。



北京聯合大學旅遊學院教授李柏文指，全球經濟不穩定，旅遊業反而有增長，民眾寧願將錢花在旅遊產品，對中國旅遊業是一個發展契機，可以利用旅遊拉動消費。不過，內地旅遊業復甦但不平均，不少文旅局官員也粉墨登場拍宣傳片，希望吸引外界青睞，爭奪正在恢復的市場。但受疫情影響，行內面對人才流失，服務質素參差問題，相信要3至5年才可望填補缺口。

旅行平台：春節出境遊訂單增10倍 內地飯店預訂量增1.6倍

此外，北京一家大型旅行平台公關事務部總監陳理楠透露，目前整個農曆新年遊的出境訂單量增長比較強，相比去年同期大概增長了10倍左右，今年非常爆的冰雪遊同比增長也達到10倍左右。數據顯示，農曆新年期間，內地前十熱門目的地為北京、上海、廣州、深圳、哈爾濱、成都、西安、杭州、三亞及昆明，出境遊熱門目的地包括泰國、馬來西亞、新加坡、日本、韓國、香港、澳洲及新西蘭。

另據「去哪兒」平台數據顯示，內地火車票預訂量同比增長迅猛，省內短途和跨省線路的銷售都十分火熱。飛豬平台上，飯店預訂量年增1.6倍，跟團遊較去年同期增長34%，多個類目預訂量已遠超2019年同期水平。攜程最新發布的「2024春節旅遊市場預測報告」則顯示，春節期間旅遊訂單年增逾7倍。



觀察者網報道，出境遊市場大幅增長，主要是隨著國際航班加速恢復及馬來西亞、泰國等國家宣布對中國遊客實施免簽政策，令出境遊需求大幅增加。業內人士預測，2024年春節可望成為今年首個出境遊高峰。

文旅部：推七大板塊25項春節主題活動 持續至3月11日

另文化和旅遊部相關負責人在國新辦新聞發布會上表示，春節期間，海內外將舉辦文旅活動，包括七大板塊25項活動，從1月18日持續到3月11日。文化和旅遊部將組織開展「歡歡喜喜過大年」春節主題文化和旅遊活動。通過南北小年「村晚」接力直播，「我要辦村晚」等活動，展現各地鄉土氣息、民風民俗，舉辦「龍年燈會燈彩迎新春」、「舞動中國龍」龍舞大巡遊等民俗文化活動，以及推出系列研學旅遊的特色課程、精品線路和主題活動等。



各大旅遊企業也已進入備戰狀態。中青旅表示，旗下烏鎮、古北水鎮景區已充分挖掘景區內特色資源，推出各類特色套餐產品，以滿足遊客的多樣化需求。首旅酒店也在投資者互動平台上表示，針對春節假期，公司中高端酒店將大力開展產品和行銷創新，在餐飲經營方面推出各種年貨類食品。各地也推出特色旅文體活動，如海南的「海島年味」主題活動和廣西的水果主題及研學旅行精品線路，吸引遊客體驗當地文化。

大摩：憧憬春節假期表現更佳 予攜程同程增持評級



摩根士丹利早前發表研報指，在線旅行社在跨年假期表現強勁，攜程及同程均對農曆年假持樂觀態度。其中攜程在早前的除夕及新年假期中表現強勁，內地酒店房過夜數量幾乎達到2019年同期的兩倍，外遊數字亦恢復至2019年同期約90%，預期去年第四季業績表現向好。

大摩憧憬攜程於農曆新年假期期間表現會更佳，考慮到集團有計劃今年起推行定期的資本回報政策，相應調整盈測，維持其「增持」評級及目標價50美元。另大摩相信同程2024年收入增長較該行預期的20%仍有上升空間，同樣維持「增持」評級，目標價20港元。

何啟俊：今年旅遊股料跑贏大市 看好攜程上望330元

俊賢資產管理投資總監何啟俊指，從各大旅行平台及旅遊部門數據可知今年內地春節出行數字應該不錯，但內地經濟低迷，民眾消費意欲恐受影響，出現「旺丁不旺財」情況，故旅遊股可否於春節過後再有炒作，要看假期後公布的旅遊及消費數據。不過，相信今年旅遊股仍可跑贏大市，世界旅遊組織預計，全球旅遊人次今年將多於疫情前水平，尤其看好亞洲區表現。

在旅遊股中，何啟俊較看好攜程，指其業務布局較國際化，同程業務則集中內地。攜程股價已突破長方形橫行區，若持續企穩300元，可上望歷史高位330元，近300元可先買一注，如回落些少可再加注。現時港股由低位不算反彈了很多，若然再升，攜程應可跟隨。至於同程始終受制內地經濟，數次升至17元都受阻，可見該處阻力很大，現價吸納，上升水位有限。



攜程今日收市升1.06%報304.2元，最多升3.92%至312.8元，成交3.97億元。同程旅行升0.49%收報16.44元，最多升2.44%至16.76元，成交6403萬元。其他旅遊相關股亦普遍上升，中國中免(01880)升1.16%報74.25元，復星旅遊文化(01992)升3.29%報4.4元，法拉帝(09638)升0.8%報25.2元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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