【大行炒D乜】大行點睇阿里、三桶油、電訊股同電力股？一表盡掌握

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08/02/2024
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/02/2024 15:05
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/02/2024 15:06
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/02/2024 15:05
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/02/2024 14:50
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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