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美斯缺陣｜霍啟剛：香港球賽淪落到此地步，有損香港形象絕不能「算數」

08/02/2024

　　國際邁亞密昨晚(7日)在日本友賽神戶勝利船，美斯在下半場60分鐘後備換入，在前場靈活走位，更有埋門機會，但周日(4日)在香港的表演賽，球隊領隊卻稱美斯因傷所以缺陣，令香港球迷大失所望。體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛再在社交平台發千字文，質疑美斯受傷的說法是否撒謊。

 

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　　霍啟剛表示，事件涉及公眾利益，就算Tatler放棄政府1600萬元資助，但事件絕對不能「算數」，會繼續跟進，並認為消委會已接獲數百宗投訴，數字仍在上升，過去數日亦有許多遊客，甚至有遠自新疆來的遊客，花上巨款為了一睹偶像的風采，「香港球賽如今淪落到這個地步，絕對有損香港形象」。

美斯說不適，領隊說受傷，霍啟剛：誰說謊？

　　對於美斯在港缺陣，霍啟剛稱，留意到美斯在日本的記者招待會上說在香港時沒有受傷，而是有點不適，「聽到一刻簡直難以置信」，認為這說法代表傷勢不是嚴重到不能上陣。然而領隊在香港時卻說美斯受傷所以沒有安排上陣，「我們相信Gerardo Martino（國際邁亞密領隊）還是相信美斯呢？是誰在撒謊？」


　　霍啟剛說，主辦單位Tatler聲稱他們也是受害者，也是完場10分鐘前才知道美斯不上場。「那在牽涉到4萬購票球迷及巨大商業利益的問題上，主辦方有沒有要求球隊負責人提供專業的醫療報告呢？還是領隊教練說了就算？」

*如美斯沒有受傷，違背體育道德及合約精神*

　　如果美斯真的沒有受傷，霍啟剛認為不上場可說是違背體育道德，而按媒體報道合約訂明是要踢45分鐘以上，不上場也是衝擊商業底線，牽涉到違反合約精神。他重申，希望美斯、國際邁亞密包括球隊主席碧咸及主辦單位Tatler給公眾一個交代。


撰文：經濟通採訪組

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