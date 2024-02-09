【送兔迎龍—鯉躍龍門】恒指二萬點阻力重重 聯想AI概念有得衝

今日是兔年最後一個交易日，在此總結一下恒指在兔年的表現。相信大家都心中有數，整個兔年，恒指走勢一浪低於一浪，讓人以為今年是「熊」年，多於記得它是兔年。



回看兔年的走勢，恒指先高後低，頭兩個交易日升幅可觀，但創下22700的兔年最高點之後，餘下大部分日子都在下試年內低位。從虎年最後一個交易日收報22044點，到兔年最後一個交易日收報15746點。恒指全年累積跌幅達到6298點或28.57%，連跌第三個農曆年，而且跌幅比虎年的7.4%跌幅，以及牛年的21%跌幅都要大。

(聯想網頁截圖)



藥明生物成兔年最大輸家



恒指成分股中，跌幅最大的非藥明生物(02269)莫屬，兔年累跌75.73%。藥明系在「兔尾」受到美國制裁提議困擾，股價連番下挫，到今日為止，股價還沒有完全喘定。跌幅榜的亞軍是李寧(02331)，年內跌幅達74.64%，李寧股價在兔年由頭跌到尾。去年12月11日，李寧宣布以22億港元購置香港物業作為香港總部，但市場明顯不受落。股價單日急挫一成四，為積弱的股價雪上加霜。內房相關股份的表現亦偏差，碧桂園服務(06098)跌74.32%；龍湖集團(00960)跌64.12%。另外，京東集團(09618)跌63.60%；信義光能(00968)跌63.21%；信義玻璃(00868)跌60.84%；美團(03690)跌59.96%；京東健康(06618)跌59.49%；阿里健康(00241)跌了57.40%。

藥明生物股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)



儘管恒指成分股大部分在兔年跌多升少，但還是有一些突圍而出，逆市上升的例子。當中又以中石油(00857)最突出，中石油在兔年以58.96%的升幅冠絕恒指成分股。其次是同一板塊的中海油(00883)，兔年升了44.22%。聯想(00992)本來在兔年表現亮麗，股價一路走高。可惜尾段受到市場傳言，有機構建議美國禁止政府部門使用聯想電腦，使其股價接連受挫，升幅縮小至只有39.28%。理想汽車(02015)升37.29%，升幅為汽車股之最。煤炭股龍頭的中國神華(01088)也升了34.74%。在兔年逆市上升的股份還有中移動(00941)升29.54%，網易(09999)升18.70%；中電控股(00002)升17.76%；滙控(00005)升16.31%；電能(00006)升11.96%。

龍年影響金融市場變數多



恒指在兔年整體處於下跌通道，儘管尾段曾大漲600多點，但改變不了兔年慘跌的局面。然而，兔年大局已定，唯有寄望龍年，且看港股能否擺脫近年的弱勢，一飛衝天。我們特地請來資深獨立股評人胡孟青(青姐)分析一下龍年港股的走勢。

(資深獨立股評人胡孟青)



青姐表示，港股之所以積弱，主要是資金外流，內地經濟復甦不似預期，以及中美政治博弈等因素影響。香港夾在中美之間，任何風吹草動均首當其衝。2024年是美國大選年，中國議題難免再次被擺上桌面，預計中美博弈局面短時間內不會改變。此外，全球政局依然充滿變數，俄烏戰事膠著，以巴衝突衍生的紅海危機可能愈演愈烈，對全球政經局勢影響重大。因此，龍年的港股依然荊棘滿途，難言轉好。短期在低位或有反彈，惟不能視為步入牛市的訊號。整體而言，龍年港股依然阻力重重，恒指向上看18000至20000點，但不排除再試14000點。



房地產股只宜投機性炒作



內房股在龍年依然是艱難的一年。青姐重申，內房問題涉及的不僅是單一行業問題，背後牽涉的層面太廣，包括供應原材料的行業如：鋼筋、水泥等，還涉及銀行，甚至影響到依賴賣地收入的地方政府等，可謂牽一髮而動全身。除了債務問題，內房同樣要面對內地經濟增長放緩、需求減弱、樓價下行的問題。相信這些問題不能一時半刻就能有效解決。因此，內地政府當下著眼於保交樓及保就業。短期而言，內房股以投機性炒作為主。至於香港地產商，雖然不像民營內房企業那樣面對嚴重債務危機，但在利率高企、樓價下行、零售業疲弱的情況下，本港地產商的盈利能力難免被削弱，龍年的香港地產股同樣不被看好。

電動車行業進入「戰國時代」



電動車行業同樣不容樂觀。過去幾年，內地一窩蜂的投入電動車生產，造成產能擴充過急，引發行業激烈競爭。加上2023年內地電動車銷量大幅上升，在大基數的情況下，要維持高增長難度比較大。青姐預料，內地電動車在龍年將會進入「戰國時代」，中小企業要面對價格競爭，毛利下跌的問題。大企業如比亞迪(01211)，雖然可以透過擴大出口以維持增長，但樹大招風，在國外容易引發反傾銷及反補貼之類的反制。加上這是一個投資大、回本慢的行業，預料內地電動車企面對的挑戰不小，中小企業尤甚。

比亞迪股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)



聯想「AI電腦」可飲頭啖湯



相反，青姐認為，與AI相關的產業是最值得期待的。雖然與AI相關的上市企業不少，但聯想(00992)早著先機，在結合AI功能的進程上走在前端，預料能夠成為AI的得益者。去年12月15日，在2023英特爾新品發布會上，聯想推出兩款AI Ready的AI PC產品，於當天下午正式上市，預約預售同步開啟。這兩款產品具備內嵌混合AI算力、創新/增強AI體驗和設備體驗升級三大特點，意味著聯想集團「AI電腦」正式邁入AI Ready階段。未來的「AI電腦」將成為市場的主流，為用戶帶來革命性的體驗。就算受到中美博弈的不確定性影響，但背靠內地的龐大市場，以及廣闊的海外市場，如東盟、東歐，甚至中東都有極大的開拓潛力。因此，聯想的前景依然一片光明。

聯想股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

醫藥保健股具潛力惟非無風險



醫藥保健本是一個有潛力的板塊。儘管面對內地經濟增長放緩，以及零售疲弱的情況，但醫藥企業受到經濟周期的影響有限，畢竟醫藥不同一般消費品。不過，青姐指出，醫保也要面對不少困難，如涉及民生的藥價受政府規限，企業失去價格話語權，將會直接削弱了藥企的盈利能力。因此，選股宜謹慎，盡量挑選有市場獨特性，有行業競爭力的藥企。不過，即使具備上述優勢，也隨時遇上政治炒作，近期的藥明事件就是個例子，因此這個板塊喜中帶憂。



綜合而言，龍年的港股恐怕弱勢難改。不過，根據恒指公司報告，恒指編制55年以來，經歷過的4個龍年全部錄得正回報，平均升幅達14%。表現最好是1988年龍年，升幅達33.4%；最低回報的龍年是0.5%。恒指在今個龍年表現將會如何？是延續還是打破「龍年必升」的歷史表現？大家拭目以待。

撰文: 經濟通通訊社市場組記者 佘詩偉