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美斯缺陣｜《環球時報》社評：不排除外部勢力故意讓香港難堪

08/02/2024

　　《環球時報》一篇題為《梅西在踢一場事關誠信的比賽》的社評稱，球王美斯在香港整場坐在後備席，既沒與現場觀眾互動，也未應要求在場內親自向球迷說明原因。考慮到這種巨大的落差，港府與球迷的失望是完全合乎情理的，而此事的影響已經遠遠超出了體育的範疇。

 

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　　社評提到，像美斯和國際邁亞密這樣的情況可以說極其罕見，美斯和國際邁亞密解釋無法服眾，外界對背後真實原因有許多猜測，有一種說法是其做法有政治動機，香港有意打造盛事經濟，有外部勢力故意要藉此讓香港難堪，社評指，從事態發展來看，不能排除這種猜測的可能性。


　　社評稱，據主辦單位Tatler、美斯本人等解釋，不在香港出場的原因主要是美斯「有傷在身」，但問題在於主辦方此前一直聲稱美斯會登場，這讓球迷感到受了欺騙。美斯沒有在現場採取任何安撫失望球迷的行為，事後的聲明中也沒有提道歉，還表示希望「有機會回來」，這更讓原本就感覺受騙的球迷覺得沒有受到尊重。至於美斯在日本賽場上的「生龍活虎」，又讓外界的質疑進一步加強了。

冀下月阿根廷國家隊到中國友賽前予合理交代

　　社評指出，國際邁阿密和美斯不能把球迷和輿論放在一邊，希望美斯在阿根廷國家隊下月到中國參加友誼賽前，給外界一個合理交代。


　　社評亦提到，有西方媒體不失時機地拿這件事來抹黑香港，說影響了香港的國際形象和聲譽，是胡說八道，稱香港特區政府和市民抱著極大誠意和克制處理了這起風波，在整個過程中展現了高度的文明和開放，稱「要丟臉也只能是丟梅西(美斯)、邁阿密國際隊及Tatler的人」。

 

撰文：經濟通採訪組

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