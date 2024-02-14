AsiaPay x PayMe x 建華集團推出街市電子支付服務助商戶交易增加及方便市民付款

AsiaPay產品業務覆蓋了什麼範疇去協助企業?

AsiaPay主要的業務，是覆蓋兩個範疇，第一個範疇是搭建一個跨亞太區、十一個國家的電子支付交易的服務平台，在這個平台上面我們提供不同的三個主要的整合，包括電子支付的渠道，電子支付的結帳，還有電子支付的付款方式。



第二個範疇是專注去開發不同的電子支付解決方案，提供給亞太區，業界裡邊的銀行去採用。有關於香港電子錢包未來的趨勢發展，會相信在以下幾個方面會有一些新的突破，在本地的電子錢包除去作為一個個人的轉賬用途之外，亦都會更多在商戶去應用、去接受。同時政府的推動之下，有些不同的海外國家都是希望將所有不同的電子錢包的QR應用成為一體化，可以減省商戶的一些整合，或者是在應用方面的一些便捷。





電子支付如何改變香港人的付款習慣？

AsiaPay亦都參考在國內或其他市場的電子錢包發展，除了有一個支付的功能之外，慢慢發展成為一個超級應用程式，除了這個電子錢包作為一個支付工具之下，亦都可以享用到更多支付過程裡面的購物優惠，或者其他相關的便捷。除了電子錢包的QR標準化之外，亦都看到開始有不同的跨境電子錢包的互通性發展。譬如香港的電子錢包消費者，其實是可以將來在東南亞泰國的當地電子錢包接收的商戶裡面，進行購物付款消費。



透過大數據而言，這些電子錢包更加掌握到消費者的一個消費行為，以及付款的習慣。AsiaPay提供整合支付方案，助PayMe及商戶業務發展。今次好榮幸同PayMe合作，透過這個合作，提供給的線上及線下商戶去接收PayMe電子錢包的支付購物，除了這個支付購物交易的處理之外，亦都提供給PayMe的商戶，是一個完整的交易數據分析以及報表，和相應電子支付結帳的一些組件。

PayMe用戶超過三百萬，助市民生活需要

其實今時今日，已經超過三百萬用戶，年齡層亦擴展至十二歲以上。這樣希望真真正正令客戶或者用戶，不需要再帶傳統的錢包，帶著一個電話就已經可以無論去超級市場、便利店、甚至快餐店都可以去支付。



PayMe商戶超過六萬五千，比其他電子支付優勝

第一就是它可以很快開戶，第二就手續費合理，甚至更便宜一些，第三就是收錢速度快。因為坊間其實有好多公司或者不同銀行，他們結算後需要等一日至兩日才可以收錢。收錢的手續費是絕對有競爭性，同時可以即時過數。所以對於商戶日常的營運流程來講是絕對有幫助。



其實，PayMe如果從P2P的層面來講，已經穩占香港第一位了。其中有一個支付功能，對於PayMe來說是絕對創新的。有些商戶其實自己可以發送一個二維碼給一些客戶，使他們去收錢。



這樣客戶只需要經過他的指紋或者面容識別，而無需要再像以往一般傳統的（方式）、可能他要收一個安全碼、甚至一個一次性密碼裏面去做交易。所以整個交易過程其實三秒就會完成。相信這個絕對是市場上面比其他地方更有優勢並兼顧安全的。



PayMe登陸建華集團旗下街市及超市

建華集團在做第一個街市的時候，其實建已經是全面推廣電子支付了。當然從商戶的層面來説，使用這個電子支付，就好像以前需要好多的硬幣，每次收工的時候，也要數很多紙幣，所以他結算都需要一段時間的。多用電子支付之後，他基本上在運作方面是順暢許多。



現在大部份年長的人，使用這些電子器材都不會很困難，當然街市的職員會不斷去教育他們。 年輕人現在已習慣在外邊都是用電子支付多，這是一個趨勢。當然街市裏面都可以接受電子支付，就會令到更多年輕人來光顧街市。所以其實現在作爲一個顧客來説，都是喜歡用電子支付。因為購買方便，同時不需要帶這麽多的硬幣，找續加快，之後對消費都有很多幫助。





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