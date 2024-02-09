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開戶享高達HK$27,000迎新賞兼$0佣金*股票交易！邊間銀行咁著數？

09/02/2024

 

農曆新年將至，一眾年輕朋友今年四圍拜年，相信利是錢又會盤滿缽滿，眼光遠大的年輕一族當然希望抓緊機會，用利是錢大展拳腳！適逢近期股市屢見低位，個別板塊的股票表現又各有千秋，各位年輕人不仿嘗試投入股票市場，以利是錢小試牛刀，或者有機會為財富增值！

不過各位新股民，在開始買賣股票前，一定要先了解不同的開戶優惠，否則未開始靠股票投資達成「財自」，隨時已需要支付一筆額外成本，得不償失！

開設銀行股票戶口  可享$0交易佣金*
不論想投資港股、美股或A股，首要條件皆是先開立一個股票戶口。現今可以開立股票戶口的平台五花八門，不過個別平台或存在風險，而選擇有信譽的投資平台開設股票戶口相當重要，而銀行股票戶口不論在安全性及方便性亦勝其他平台一籌，一來銀行是值得信賴的持牌金融機構，二來可以直接將資金從銀行戶口存入或轉出股票戶口，十分方便，亦省卻了跨平台轉賬的麻煩及風險。

銀行股票戶口過往給人的印象或停留在高收費及較少著數，令大眾為了節省收費而卻步。事實上，銀行股票戶口的使用門檻已經變得相當親民。以中銀香港證券服務主打為年輕人新推出的服務TrendyTogether為例，18歲至30歲的年輕股民可享真正$0佣金*買賣股票優惠。一般市面上宣稱的$0佣金，其實暗藏不明文收費，例如兌換費及保管費等等；中銀香港證券TrendyTogether則將佣金*及保管費全數透過信用卡免找數簽賬額回贈予年輕股民，只需透過簡單步驟加入TrendyTogether，買賣股票可以更加著數！

開戶送盈富基金  輕鬆賺取HK$800信用卡回贈
除了提供$0佣金交易優惠，中銀香港證券服務同時向年輕人送大禮！加入TrendyTogether並於2024年3月31前開立證券賬戶，首6,888名幸運兒可獲派10單位的盈富基金！以2023年12月28日於香港交易所收市股價計算，送出的盈富基金單位合共價值172.30港元！

優惠接二連三，除了大派盈富基金外，加入TrendyTogether同時全新申請中銀Chill Card，即送HK$300迎新獎賞；用新卡購物、食好西及去旅行，簽賬額滿HK$5,000更送額外HK$500迎新獎賞，輕輕鬆鬆即可賺取高達HK$800！

優惠多多，如何可以加入TrendyTogether？方法相當簡單，只需透過手機銀行或BoC Pay「轉賬/轉數快」功能進行任何金額的轉賬畀第三方收款人，並於「給收款人的訊息」一欄中輸入「TrendyTogether」，再根據以上步驟開戶及申請信用卡，便可將以上回贈袋袋平安！想了解更多，可到以下網址：https://bit.ly/4bnlgZp

紅爆奶龍宣傳理財TrendyToo開戶  完成任務可享HK$27,000迎新獎賞
提到中銀香港，當然不得不提近日紅遍全港的奶龍向客戶力推開戶優惠！跟足奶龍簡單完成「開戶四式」，即可享高達3厘的港幣活期儲蓄存款年利率優惠，更有機會賺取高達HK$27,000的迎新獎賞，一於與奶龍Chill住賺！

即日起至3月31日，18歲至35歲人士只需喺手機銀行成功開立中銀香港「智盈理財」或「自在理財」戶口，即可自動成為理財TrendyToo一員，兼享高達港幣27,000元迎新獎賞！於3月20日或之前再喺手機銀行完成「開戶四式」，即綁定轉數快收款、設定新開設戶口為出糧戶口、買賣股票，及兌換外幣，更可享港幣活期儲蓄存款年利率優惠高達3%，並詳情請參閱：https://bit.ly/3SUAu0Z

*$0佣金適用於每月首HK$50萬股票交易。
外匯買賣及投資涉及風險。優惠受條款及細則約束。
提示: 借定唔借? 還得到先好借!

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