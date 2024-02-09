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溫鋼城：資金入市意欲不大，港股短期難突破橫行區間

09/02/2024

嘉賓：iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城

 

　　農曆新年長假臨近，港股連續兩日回吐，恒生指數上日（8日）收市跌203點，兔年只餘下半日市，無法「兔」氣揚眉之餘，也難欣欣向「龍」？港股失守16000點但內地A股高開並高收，港股與A股分道揚鑣是短暫急升過後的健康回調？中央在長假後再出招機會大不大？內地近日興起「賣樓換租屋」的趨勢，不少35歲以上、「有樓一族」的民眾認為「揸Cash比磚頭更安心」，因而賣去物業轉為租賃，減輕每月支出，理論上可以令民眾釋放一部分消費力出來，對經濟反而有幫助？據報國藥(01099)打算再度爭取將旗下中國中藥(00570)私有化，刺激中國中藥股價在周二（6日）同三（7日）大幅拉升，私有化理論上應為好事？對公司業務發展有多大幫助？

 


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