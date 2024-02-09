通宵巴士 | 港鐵年三十晚通宵行駛，9條特別巴士路線初一凌晨開始服務

年三十晚，除了機場快線及迪士尼線外，港鐵其他本地鐵路線及輕鐵7條路線將會通宵行駛，港鐵巴士3條路線則會延長服務時間。

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東鐵線往返羅湖站服務延長



羅湖口岸清關服務在年三十及年初二會延長至翌日凌晨2時；深圳灣口岸由年三十上午6時半至年初五晚上12時實施24小時通關；落馬洲管制站農曆新年假期維持24小時運作。



為配合有關安排，東鐵線往返羅湖站的過境列車服務年三十及年初二晚相應延長；往返落馬洲站列車則維持原有服務時間。



9條特別巴士路線初一凌晨開始服務



巴士方面，城巴及九巴9條特別巴士路線會在年初一凌晨提供服務；另外26條巴士路線服務時間會延長。小巴方面，九龍及新界共10條專線小巴路線會延長服務時間。電車則將延長服務時間至翌日凌晨1時。



另外，警方將在全港多處實施特別交通安排，包括封路及改道。警方說，特別交通安排實施期間，所有違例停泊的車輛將會在沒有事前警告的情況下，被拖走或被重複票控。

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