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盤後部署 | 恒指龍年波動性料加劇，惟上破22700仍然可期

09/02/2024

　　今天為兔年最後一個交易日，港股只得半日市。恒指周三(7日)高16408，略為升破50天線(現約16202)後倒跌，並返回50天線以下收市，昨天裂口下跌後持續走低，最終亦是以陰燭收場，今天為連續第三日下跌，雖然收市時大幅抽高並重返20天線以上收市，但未能重上10天線（現約15771)，最終恒指全日收報15746，跌131點或0.8%，主板成交近313億元。恒生中國企業指數報5306，跌53點或1%。恒生科技指數報3127，跌41點或1.3%。

 


　　現在還有金融業人士說，支持A股的政策與港股無關，那真要請他解釋一下何謂「港股」了！香港與內地關係愈趨緊密，內地政策必然影響港股表現。數據顯示，內地通縮情況加劇，1月居民消費價格指數按年跌幅擴大至0.8%，雖然近期內地實施了一系列撐市措施，但由於房地產對整體經濟產生的槓桿效應巨大、影響範圍廣，而內地房地產陷入債務問題，解決需時，打擊消費意欲。

技術因素主導大市

　　外部亦受中美關係影響，今年是美國總統大選年，歷屆總統參選人無一不打「中國牌」，拜登擔任總統的三年多以來，無甚政績可言，反而間接製造了俄烏戰爭，為求連任，想必會推出更多壓制中國措施，今年港股在龍年波動性料加劇。


　　市場短缺持久的上升動力，技術面成為投資者的主要參考。50天線屢試不破，明顯為恒指的中期阻力位，但亦無須太悲觀。從日線圖看，恒指在1月22日跌至14794後回升，至今已呈一浪高於一浪形態，跌穿15336才破壞此上升形態，而跌穿14794則令恒指重返下降趨勢。


　　實際操作上，投資者只須跟隨訊號行事即可，該入場就入場，該止蝕就止蝕，看不透或縱有買入訊號但無信心者，大可先行觀察，齋講唔做唔會有進步，投資市場本來就是風險之地，賺錢不是因為你有信心，而是順勢而行；虧大本是因為不肯輸小錢。


　　暫仍判斷，恒指已呈大型雙底（前底為2022年的14597），後市有望展開上升3浪，此底縱穿，月線圖走勢亦料與9RSI呈底背馳。換言之，技術性轉升訊號已在形成，後市將由宏觀基本面或政策面去印證，恒指突破22700機會仍高！假如確認進入3浪，以其升幅為1浪之1.618倍計，恒指將可升至27000點水平。

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