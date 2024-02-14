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藥明康德(02359)強烈反對美國議員誤導性指稱

14/02/2024

　　藥明康德(02359)(滬:603259)公布，注意到有美國議員於本周一(12日)致函美國商務部、財政部和國防部，其內容有關該集團。該集團強烈反對針對該集團的誤導性指稱、不確實認定和未經正當程序的預判行動。

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　　該集團指，在過去沒有、現在和未來都不會對美國構成國家安全風險，即便美國政府再次對該集團進行審查，亦將得出相同結論。


　　此外，該集團指，澄清「WuXi AppTec Co., Ltd. 」為其英文名稱。「WuXi」或者「Wuxi」並非公司名稱，而是城市「無錫」的漢語拼音。作為一家註冊於無錫市的外商投資股份有限公司，在20多年前從該地開始醫藥研發合同外包服務業務。該集團重申沒有人類基因組學業務，現有各類業務不會收集人類基因組數據。

 

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