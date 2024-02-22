  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

2024資本增值策略：高息活存讓資金靈活調配　攻守兼備

01/01/1970

 

踏入2024年一個多月以來，本港投資市場一片風聲鶴唳。恒指在一月份累跌逾1562點，更曾失守15000點關口；某大型地產代理的信心及樓價指數又連跌25周；中港股市表現疲弱，更連累打工仔一月份的MPF，人均蝕5,000元。不過，在物價仍然高企的時勢，普羅大眾要保本之餘亦希望增值資本，定存收息理應是最佳選擇；然而，萬一市況見底，投資市道回復暢旺，就未必能及時調配資金。^^

 

可獲高達4.5%活存息口

銀行活期存款息口低是常識吧？想得到較高息口，定存似乎是唯一選擇。渣打旗下虛擬銀行Mox最近推出無上限1.5%活存基本年利率。事實上，近期有不少虛擬銀行都以高息作招徠，單看各行宣傳的息口相當吸引。不過細望其他虛擬銀行的條款，發現所謂高息只限在指定時期之內，且期間的息口有所不同，並全部設有存款金額上限。而Mox客戶則由即日開始，不設門檻、沒有金額上限，無條件¹ 可獲1.5%活存基本年利率。

不過投資市場瞬息萬變，即使並非定期存款，倘若將資金調離銀行戶口轉移至証券商的投資戶口，再高的銀行息口也是「無福消受」。 Mox則設有高達1.5%投資額外活存年利率*，只要經Mox Invest平台買賣港股、美股 (包括零碎股)、淨買入基金或兌換貨幣，每個月内累積至少一萬港元等值的交易金額，300萬港元以內的存款便可享合共高達3%活存年利率，讓客戶獲取更高息口。此外，新客戶在3月31日或之前開立Mox戶口，300萬港元以下的存款，再額外享有1.5%年利率^，即合共賺取高達4.5%活存高息，絕對可比媲傳統銀行的定存利率。

了解更多Mox活期存款年利率: https://bit.ly/49ClJoM

 
限時優惠開戶賺高達1,628元現金獎賞
當然，普遍港人都是精明消費者，努力儲錢賺息之餘，亦不忘消費期間賺取更多現金獎賞，而Mox便為新客戶提供限時迎新優惠，高達1,628港元現金獎賞。由即日起至2024年3月31日，新客戶只要憑邀請碼「MOX1028」開戶並成功申請Mox Credit，即賺228港元現金獎賞^。而在Mox Credit獲批核首30天內，只要用Mox Credit簽賬滿800港元合資格消費，即可額獲得800港元現金獎賞^。如於2024年2月29日前完成800港元消費要求，更額外再享有600港元現金獎賞^ (獎賞將於2024年5月1日前存入你的Mox戶口)。

到Mox開戶的過程非常簡單，客戶可隨時隨地下載其手機應用程式，只需身份證、住址證明及電郵地址，幾分鐘的簡單開戶便完成，可享有高達4.5%活存年利息，及高達1,628港元現金獎賞，為龍年理財輕鬆賺高息，做好準備。

立即開戶: https://bit.ly/3I5fhLx

 

投資及外滙買賣涉及風險。受Mox Invest條款及細則約束。

借定唔借？還得到先好借！

受一般條款及細則及其所有附表約束。詳請請參閱Mox網站「條款及細則」的部分。Mox基本存款年利率不適用於客戶定期存款賬戶下持有的任何存款。

*受基本活期存款年利率升級計劃條款及細則約束。如你在每月的最後一天完成要求，你將不能於翌日享有額外年利率。詳情請查閱相關條款及細則。
^受迎新Bonus推廣（2024年2月至3月）條款及細則、受MOX1028邀請碼推廣條款及細則、「MOX1028」邀請碼推廣 - 額外獎賞條款及細則約束。

 

 ^^以上資訊僅代表專題作者的個人意見和觀點

 

資料由客戶提供

 

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回市場動向

相關資料 - 

異動股

異動股

02407

高視醫療

30.000

異動股

00322

康師傅控股

8.080

異動股

01088

中國神華

31.700

更多市場動向

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02407 高視醫療
  • 30.000
  • 00322 康師傅控股
  • 8.080
  • 01088 中國神華
  • 31.650
  • 00883 中國海洋石油
  • 15.960
  • 00857 中國石油股份
  • 6.120
股份推介
  • 00547 數字王國
  • 0.415
  • 目標︰--
  • 01913 普拉達
  • 52.900
  • 目標︰$57.00
  • 00902 華能國際電力股份
  • 4.270
  • 目標︰$4.50
  • 00992 聯想集團
  • 8.500
  • 目標︰$10.00
  • 03968 招商銀行
  • 31.250
  • 目標︰--
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 59.450
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 73.900
  • 00700 騰訊控股
  • 289.400
  • 00001 長和
  • 42.300
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 13.260
報章貼士
  • 06862 海底撈
  • 14.100
  • 目標︰--
  • 00123 越秀地產
  • 5.330
  • 目標︰$7.00
  • 02600 中國鋁業
  • 4.020
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

22/02/2024 09:25  《中資異動》中國中藥復牌急升24%，獲國藥溢價34%提私有化

22/02/2024 09:22  恒指低開13點報16489，創科跌3%滙控挫逾2%友邦漲2%

22/02/2024 08:28  《盤前攻略》聯儲局未有減息時間表美股個別走，恒指料高開高走

22/02/2024 07:54  攜程集團第四季淨利跌36.9%，經調整EBITDA升9倍

22/02/2024 07:50  《國金頭條》投資者等待英偉達業績，美股小幅波動，納指連跌3日

22/02/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１０﹒８２億元，買美團沽盈富

22/02/2024 08:44  【大行炒Ｄ乜】滙控、恒生績後大行點評，摩通升九置至中性

16/02/2024 10:33  《嚟緊炒Ｄ乜》信義光能受惠國策，中短線目標價８銀

專題透視
人氣文章

新聞>開市Good Morning

林家亨：恒指回落至中軸才部署，籲勿只憧憬政策出台
人氣文章

新聞>中國故事

內地新聞| 廣州南沙瀝心沙大橋被船隻撞斷有車墮海，傷亡未明(內有影片)
人氣文章

新聞>財經熱話

美股 | 投資者等待英偉達業績，美股小幅波動，納指連跌3日
品味生活
生活
人氣文章

經濟不停學．伍禮賢

如何衡量估值平或貴
人氣文章

親子理財．李錦

保持一點距離，學習獨立
人氣文章

娛樂情報

金馬影帝吳慷仁夜晚10點在香港搵食失敗！網民提醒「搵錯地方」：呢度係識女仔地方
DIVA CHANNEL
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

價值千萬清代扁壺變燈座？古董瓷器底部鑽穿一個小洞，「身價」即大跌？一個小洞對成交價影響多大？修補也無補於事？
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

女人出軌原因無年齡之分？男人哪一種出軌難挽救？防出軌奇招、Top 3偷食場所公開！調查：婚外情有增加趨勢！如何有效防止伴侶出軌？都係XX！
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

農曆新年聚會必備！龍年特別版威士忌、紅酒、啤酒，舉杯同賀新一年，喜慶感Up！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
農曆新年要睇醫生？醫管局推「新春假期求診資訊」 平台！公開年初一至四營業醫院、診所、中醫名單，全港18區有齊（附連結）
人氣文章
21歲女網上控訴遭「軟禁」2個半月：我要瘋了！嚴母禁返學、聯絡朋友誘發抑鬱症！精神科醫生：身邊人切忌做一件事
人氣文章
春天養生 ︳易感冒、脫髮、長期疲倦全因氣虛？下腹肚凸減不掉是最明顯特徵！即睇補氣補血湯水＋養肺焗茶推介
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/02/2024 10:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/02/2024 10:59
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/02/2024 10:59
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/02/2024 10:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章開市Good Morning22/02/2024
林家亨：恒指回落至中軸才部署，籲勿只憧憬政策出台
人氣文章中國故事22/02/2024
內地新聞| 廣州南沙瀝心沙大橋被船隻撞斷有車墮海，傷亡未明(內有影片)
人氣文章財經熱話22/02/2024
美股 | 投資者等待英偉達業績，美股小幅波動，納指連跌3日
人氣文章中國故事21/02/2024
《神州經脈》滬指六連升，外資流入近七個月最多，人民幣刷三周高
人氣文章財經熱話21/02/2024
滙控業績遜預期逆市下挫，惟續派高息兼回購，大行仍叫買可趁機吸？恒生更值博？
人氣文章香港要聞21/02/2024
樓市 | 施永青：非只減辣而應撤辣，並有措施向市場引入資金
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024 十二生肖運程Part3：屬猴會與人反目成仇？屬狗多小人！屬雞、豬特別旺？點避免破財？

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

祥龍獻瑞，etnet謹祝你新年快樂，萬事如意！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金