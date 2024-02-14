【大行炒D乜】龍年伊始點部署？大行點睇銀行股同地產股？一表盡掌握
14/02/2024
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/02/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/02/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/02/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/02/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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