郭思治：恒指如未能上破1月初高位17135點，則仍處反覆欲試底格局

嘉賓：香港股票分析師協會副主席 郭思治



港股龍年首個交易日，在好友力撑下，恒生指數先跌後升，成功收復10天同20天線，總算擺脫三連跌走勢。不過在技術形態上，恒指上日（14日）止步在16000點前，龍年「翻生」要留意什麼因素？大市要彈到何處先算「合格」？過年氣氛濃厚，睇樓活動受阻，10大屋苑過去4天長假期錄得破天荒的「零成交」，樓價同時持續尋底，不少市場人士都憧憬財爺在本月底會落實全面撤辣，不過撤辣到底作用有多大？全面撤辣是否就等布同於救市？會否愈撤愈跌？日經225指數日前衝破了37000點，是34年以來首次，今年以來上漲了近12％。留意到日本股市各板塊表現分化，當地熱炒板塊與香港不同，投資者入場前有什麼需要留意？





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