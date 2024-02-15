  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《午市前瞻》美股料調整阻礙恒指破百天線 比特幣年內有望破頂

15/02/2024

　　恒生指數半日報15947，升68點或0.4%，主板成交超過265億元。恒生中國企業指數報5403，升17點或0.3%。恒生科技指數報3218，升20點或0.6%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及美團(03690)；騰訊收報287.4元，跌2.6元或0.9%，成交17.04億元；阿里收報71.4元，升0.6元或0.8%，成交11.97億元；美團收報71.2元，升0.1元或0.1%，成交8.85億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。

 

(新火科技網頁截圖)

 

 

　　恒指龍年紅盤先跌後升並高收，今早承接升勢，低開後轉升。iFAST Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，恒指短線有望再向上測試50天線(約16161)阻力，料未來數個交易日於16000至16500徘徊，但最樂觀亦料於100天線(約16843)受阻，憂慮美股即將面臨調整，或多或少拖累港股表現。

 

溫鋼城：恒指下周最樂觀試百天線


　　恒指龍年紅盤先跌後升並高收，今早承接升勢，低開後轉升。iFAST Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，恒指短線有望再向上測試50天線(約16161)阻力，料未來數個交易日於16000至16500徘徊，但最樂觀亦料於100天線(約16843)受阻，憂慮美股即將面臨調整，或多或少拖累港股表現。


比特幣回至48000美元再吼相關資產


　　比特幣重返萬億美元總市值，升破52000美元關口創逾兩年新高。市場同時憧憬比特幣將迎來第四次「減半」，過往三次「減半」都成功帶動回升行情；消息帶動港股一眾比特幣概念股及ETF飆高，半日新火(01611)最多升超過20%，OSL（前名BC科技）(00863)最多升超過17%。溫鋼城看好比特幣有望今年內衝破60000美元兼破頂，主要受惠減息憧憬帶來的銀根寬鬆，比特幣將隨減息因素帶動而轉強。


　　他建議投資者可以吼入比特幣相關ETF，如FA三星比特幣(03135)及FA南方比特幣(03066)，但目前比特幣水位較高，宜待幣價回落至約48000美元以下再吼入相關資產。

 

新火科技股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

OSL股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

美圖公司股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01740

新石文化

0.099

異動股

01765

希教國際控股

0.330

異動股

06100

同道獵聘

4.430

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01740 新石文化
  • 0.099
  • 01765 希教國際控股
  • 0.330
  • 06100 同道獵聘
  • 4.430
  • 00973 L'OCCITANE
  • 27.650
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 47.700
股份推介
  • 00902 華能國際電力股份
  • 4.000
  • 目標︰$4.50
  • 00992 聯想集團
  • 8.340
  • 目標︰$10.00
  • 03968 招商銀行
  • 30.300
  • 目標︰--
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 71.300
  • 目標︰--
  • 00752 筆克遠東
  • 1.640
  • 目標︰$2.20
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 71.300
  • 00700 騰訊控股
  • 285.400
  • 00001 長和
  • 41.150
  • 00005 滙豐控股
  • 61.350
  • 00388 香港交易所
  • 247.000
報章貼士
  • 02282 美高梅中國
  • 12.520
  • 目標︰--
  • 06865 福萊特玻璃
  • 14.080
  • 目標︰$15.30
  • 03968 招商銀行
  • 30.300
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

15/02/2024 16:55  《盤後部署》恒指低開高收，後市依然看升，希慎息高買得過

15/02/2024 13:59  富衛延遲上市後傳考慮售股，永明金融已表達興趣

15/02/2024 16:44  《本港經濟》去年商品整體出口貨量跌11.6%，進口跌9.2%

15/02/2024 15:52  南韓檢察官搜查與滙豐及法巴有關的三個場所

15/02/2024 16:13  傳俄羅斯與東風合作，以Stellantis閒置工廠生產汽車

09/02/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４５﹒９１億元，買美團沽工行

15/02/2024 08:37  【大行炒Ｄ乜】中信里昂對平保目標價劈半，富瑞升美高梅六成目標

09/02/2024 10:41  《嚟緊炒Ｄ乜》聯通現價小注買入，中線目標價９銀

15/02/2024 16:29  《財資快訊》美電升報７﹒８１９８，一個月拆息較上日升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>專訪

從生肖、飛星及流月看前景： 從出生月份看屬相 犯太歲者宜低調？這幾個月要特別小心！（有片）
人氣文章

新聞>生財有道

【高息定存】建行亞洲3個月息加至4.88厘，工銀亞洲最高6厘
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】維多多將交棒，印尼「EV野心」挑戰多
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

回收利是封2024｜新春物品回收懶人包！MUJI設利是封回收箱/ 賀年食品轉贈基層！年花都可回收？邊間餐廳收盆菜兜送現金券？
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

A股劫
人氣文章

女子愛財．唐德玲

北上消費親體驗
DIVA CHANNEL
人氣文章

Travel & Dining

情人節朱古力禮盒、蛋糕推介：法式bonbons朱古力禮盒、玫瑰赤桃蛋糕、士多啤梨千層芝士蛋糕，為味蕾帶來甜蜜
人氣文章

Fashion

Net-A-Porter農曆新年限定優惠：Givenchy Voyou 大減近$5,000！不能錯過Burberry、Versace、Jacquemus人氣款式！
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

新年剝瓜子！瓜子有何營養價值？紅瓜子、黑瓜子、南瓜籽、葵瓜子，哪款蛋白質、維他命E最高？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
Speed Dating認識的他，約會後卻說「未想拍拖」！是原因還是借口？
人氣文章
少女初二凌晨MTR內暈倒！深圳女護士憑3個症狀判斷非低血糖症、疑腦血管異常！記住「中風120」口訣5分鐘內辨別病徵救命
人氣文章
農曆新年 | 新年大吃大喝傷腸胃！消化不良、濕熱口臭！中醫推介4款健脾消滯湯水、糖水！腐竹薏米糖水竟然對這症狀有效？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/02/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/02/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/02/2024 19:55
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/02/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章專訪15/02/2024
從生肖、飛星及流月看前景： 從出生月份看屬相 犯太歲者宜低調？這幾個月要特別小心！（有片）
人氣文章生財有道15/02/2024
【高息定存】建行亞洲3個月息加至4.88厘，工銀亞洲最高6厘
人氣文章FOCUS15/02/2024
【FOCUS】維多多將交棒，印尼「EV野心」挑戰多
人氣文章財經熱話15/02/2024
《午市前瞻》美股料調整阻礙恒指破百天線 比特幣年內有望破頂
人氣文章大行報告15/02/2024
【大行炒D乜】美高梅績佳大行齊升目標價，最牛摩通睇$17
人氣文章財經熱話15/02/2024
【全面撤辣？】料今年美國減息幅度不大，撤辣對本地地產股作用僅中性
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024 十二生肖運程Part3：屬猴會與人反目成仇？屬狗多小人！屬雞、豬特別旺？點避免破財？

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

祥龍獻瑞，etnet謹祝你新年快樂，萬事如意！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金