  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

內房| 內銀五大行對接白名單項目超8千個，貸款投放仍手緊

16/02/2024

　　據《中國新聞網》報道，據工、農、中、建、交五大國有銀行最新披露，其對接的房地產融資「白名單」項目已超過8000個，不過投放貸款仍未見積極。

 

推薦閱讀:

《基金觀點》施羅德：應關注經濟分化，採取靈活策略擁抱嶄新機遇

施羅德投資聯席主管及集團首席投資總監Johanna Kyrklund指，金融市場在經歷2023年底的強勁回升後，各類資產目前的估值似乎正處於略高水平。施羅德仍然維持美國經濟將實現......

《駐滬專電》滬滇勞務協作助企業化解用工荒

近年來，上海部分行業在春節期間的用工緊缺現象突出，成為企業的一大困擾。今年以來，上海市人社局和上海各區人社局積極開展滬滇勞務協作轉移就業專項行動，組建工作隊赴雲南紅

 

　　其中，建設銀行(00939)(滬:601939)除了已對接超過2000個白名單項目外，還對5個項目實現貸款投放，投放金額近30億元人民幣，分別來自北京、福建、安徽、河南等分行；而交通銀行(03328)(滬:601328)已對接1442個白名單項目，並對個別項目實現貸款投放。


　　工商銀行(01398)(滬:601398)上周表示，已對接超過2000個白名單項目，並率先實現對多個城市多個項目的貸款投放，既包括國有房企，也包括民營房企，惟沒有提及具體貸款投放情況。


　　至於中國銀行(03988)(滬:601988)此前透露，已推進超過110個項目的審批工作，合計金額約550億元人民幣，其中75個項目審批已完成，但沒有提及貸款投放情況；農業銀行(01288)(滬:601288)披露，累計已對接超過2700個白名單項目，新審批項目超過10個，同樣沒有提及貸款投放情況。

 

撰文:經濟通中國組

 

2024-02-16｜港股缺方向 靜待北水歸？｜獲美加基金增持 阿里可重拾信心？｜內地春節假期旺丁兼旺財｜嘉賓：溫鋼城｜開市Good Morning｜etnet

 

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動

返回中國故事

相關資料 - 

異動股

異動股

00001

長和

42.400

異動股

02016

浙商銀行

2.090

異動股

02007

碧桂園

0.720

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00001 長和
  • 42.400
  • 02016 浙商銀行
  • 2.090
  • 02007 碧桂園
  • 0.720
  • 00467 聯合能源集團
  • 0.570
  • 03650 KEEP
  • 5.140
股份推介
  • 00902 華能國際電力股份
  • 4.060
  • 目標︰$4.50
  • 00992 聯想集團
  • 8.380
  • 目標︰$10.00
  • 03968 招商銀行
  • 30.800
  • 目標︰--
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 73.000
  • 目標︰--
  • 00752 筆克遠東
  • 1.670
  • 目標︰$2.20
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 291.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 73.000
  • 00001 長和
  • 42.400
  • 00005 滙豐控股
  • 61.950
  • 00388 香港交易所
  • 251.800
報章貼士
  • 01024 快手－Ｗ
  • 45.100
  • 目標︰$50.00
  • 00586 海螺創業
  • 6.740
  • 目標︰$7.00
  • 02020 安踏體育
  • 78.400
  • 目標︰$100.00
熱炒概念股
即時重點新聞

16/02/2024 17:03  《盤後部署》恒指連升三日料高位整固，聯想AI電腦看好可買入

16/02/2024 18:43  【恒指季檢】恒指成分股沒有變動，國指納入聯通剔除中升控股

16/02/2024 18:46  【恒指季檢】恒生科技指數納入同程旅行，剔除萬國數據

16/02/2024 16:18  滙豐據報擬加強旗下恒生風險管理

16/02/2024 15:43  【美斯缺陣】極兔速遞一度急挫26%，澄清挺美斯言論非公司帳號

09/02/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４５﹒９１億元，買美團沽工行

16/02/2024 08:29  【大行炒Ｄ乜】摩通降港交所近一成目標，星展升神華兩成半目標

16/02/2024 10:33  《嚟緊炒Ｄ乜》信義光能受惠國策，中短線目標價８銀

16/02/2024 16:34  《財資快訊》美電升報７﹒８２２３，兩周及一個月均軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

阿里獲知名基金增持，美團受惠春節消費回暖，齊獲券商唱好已屆吸納時？
人氣文章

新聞>財經熱話

【一周短打】等北水回歸再開門紅？譚朗蔚：小心反高潮（有片）
人氣文章

新聞>香港要聞

樓市 | 美聯(01200)：撤辣刻不容緩，料後市樓價平穩
品味生活
生活
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

生肖運程2024｜龍年十二生肖運程(三)：馬、羊、猴、雞、狗、豬！肖馬做一件事化血光之災！屬雞桃花帶煞！肖豬事業感情皆如意但易樂極生悲？
人氣文章

Shopping What’s On

消委會外賣平台｜實試6大外賣點餐平台！8成食物價格比外賣自取貴：麥麥送魚柳飽比自取貴$11！Foodpanda整體運費高！KeeTa送遞快Deliveroo 55分鐘？KFC預計送達時間竟要89分鐘？即睇詳細分析 2
人氣文章

欣欣食乜嘢．曾欣欣

綜合營養補充劑怎樣吃？早上還是晚上食？空腹還是飽肚食？營養師：服用時間視乎4個情況
DIVA CHANNEL
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

天然翡翠有沒有規範化的標準？同一件翡翠手鐲，在不同的人手裏叫價也截然不同？ 1
人氣文章

Art & Living

Avantgardey香港演出爆紅！制服Bob頭造型、浮誇肢體舞步超吸晴！曾打入《美國達人》準決賽、走紅全因YOASOBI神曲？
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

Marni宣佈推出美妝系列！首個產品會是香水？從Dries Van Noten Beauty、Valentino Beauty，看時尚美妝品牌概念
健康好人生 Health Channel
人氣文章
港媽叮熱貝果變黑炭，連膠飯盒都溶掉！微波爐翻熱食物6大注意點！專家：每次最多叮咁多分鐘
人氣文章
新年食瓜子 | 南瓜籽對男士勁有益！有助降血壓、保護前列腺！內含鋅可提高精子質量！日吃XX克改善尿頻漏尿
人氣文章
台灣檢測6款韓國提子農藥超標！香印提子有份？去根蒂後細菌有機入侵！專家教清洗！唔即食點處理？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/02/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/02/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/02/2024 19:43
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/02/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話16/02/2024
阿里獲知名基金增持，美團受惠春節消費回暖，齊獲券商唱好已屆吸納時？
人氣文章財經熱話16/02/2024
【一周短打】等北水回歸再開門紅？譚朗蔚：小心反高潮（有片）
人氣文章香港要聞16/02/2024
樓市 | 美聯(01200)：撤辣刻不容緩，料後市樓價平穩
人氣文章財經熱話16/02/2024
恒生指數 | 港股乾升，恒指漲411點，藥明生物飆近13%
人氣文章中國故事16/02/2024
內地新聞 | 今年度內地電影總票房破百億，春節檔破70億
人氣文章國際動態16/02/2024
國際新聞 | 中國連續兩月買美債，去年共減持508億美元減幅降
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024 十二生肖運程Part3：屬猴會與人反目成仇？屬狗多小人！屬雞、豬特別旺？點避免破財？

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

祥龍獻瑞，etnet謹祝你新年快樂，萬事如意！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金