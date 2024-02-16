  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

溫鋼城：港股繼續窄幅橫行，16000至16500點為大型阻力區

16/02/2024

嘉賓：iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城

 

　　港股龍年開市連升兩日，高位上過萬六關樓上，收市升65點，報15944點，北水未回歸，成交只有470億。雖然守住10天及20天平均線，始終現時大市目前缺乏方向，要進一步突破仍需有成交配合，待A股復市、北水回歸再部署亦未遲？美國對沖基金經理Michael Burry進一步增持阿里巴巴(09988)、京東(09618)，阿里更成為旗下對沖基金最大持倉，佔其資產6.15％，而加拿大最大退休基金CPPIB亦加倉阿里，大型基金撈底科技股，可作參考指標？雖然幾隻科技股基本面未有太大變化，但起碼令投資者稍微恢復信心？截至年初五，五天假期訪澳旅客量已經達到近90萬人次，當中以內地居民為主，不過內地旅客消費習慣改變，回顧上個黃金周長假期旺丁不旺財，今次旅客量有增長，又可否丁財兩旺？惟賭股反彈已到尾聲？

 


【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】
 
─────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！


節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

更多精彩節目:


直播節目《hot talk 1點鐘》 ► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

其他攜程/同程相關新聞：
內地春節假期旅遊數據強勁，攜程同程仲有得升？
《品中資－羅國森》重整旗鼓，龍騰飛躍利是股
《外資精點》大摩:攜程春節表現優於預期，維持「增持」評級
《異動股》珍酒李渡(06979)飆11%，新春消費概念普遍造好

 

其他阿里/美團相關新聞：
阿里獲知名基金增持，美團受惠春節消費回暖，齊獲券商唱好已屆吸納時？
《行業數據》支付寶：港澳遊客春節大灣區消費金額同比激增２倍
新春期間內地遊客以支付寶在港交易筆數較２０１９年同期增４５％
《港股評論》阿里巴巴（０９９８８）績後股價受壓，宜先作觀望
《中國要聞》美團報告：今年春節假期「吃喝玩樂」消費增長３６％

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

00001

長和

42.400

異動股

02016

浙商銀行

2.090

異動股

02007

碧桂園

0.720

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00001 長和
  • 42.400
  • 02016 浙商銀行
  • 2.090
  • 02007 碧桂園
  • 0.720
  • 00467 聯合能源集團
  • 0.570
  • 03650 KEEP
  • 5.140
股份推介
  • 00902 華能國際電力股份
  • 4.060
  • 目標︰$4.50
  • 00992 聯想集團
  • 8.380
  • 目標︰$10.00
  • 03968 招商銀行
  • 30.800
  • 目標︰--
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 73.000
  • 目標︰--
  • 00752 筆克遠東
  • 1.670
  • 目標︰$2.20
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 291.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 73.000
  • 00001 長和
  • 42.400
  • 00005 滙豐控股
  • 61.950
  • 00388 香港交易所
  • 251.800
報章貼士
  • 01024 快手－Ｗ
  • 45.100
  • 目標︰$50.00
  • 00586 海螺創業
  • 6.740
  • 目標︰$7.00
  • 02020 安踏體育
  • 78.400
  • 目標︰$100.00
熱炒概念股
即時重點新聞

16/02/2024 17:03  《盤後部署》恒指連升三日料高位整固，聯想AI電腦看好可買入

16/02/2024 18:43  【恒指季檢】恒指成分股沒有變動，國指納入聯通剔除中升控股

16/02/2024 18:46  【恒指季檢】恒生科技指數納入同程旅行，剔除萬國數據

16/02/2024 16:18  滙豐據報擬加強旗下恒生風險管理

16/02/2024 15:43  【美斯缺陣】極兔速遞一度急挫26%，澄清挺美斯言論非公司帳號

09/02/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４５﹒９１億元，買美團沽工行

16/02/2024 08:29  【大行炒Ｄ乜】摩通降港交所近一成目標，星展升神華兩成半目標

16/02/2024 10:33  《嚟緊炒Ｄ乜》信義光能受惠國策，中短線目標價８銀

16/02/2024 16:34  《財資快訊》美電升報７﹒８２２３，兩周及一個月均軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

阿里獲知名基金增持，美團受惠春節消費回暖，齊獲券商唱好已屆吸納時？
人氣文章

新聞>財經熱話

【一周短打】等北水回歸再開門紅？譚朗蔚：小心反高潮（有片）
人氣文章

新聞>香港要聞

樓市 | 美聯(01200)：撤辣刻不容緩，料後市樓價平穩
品味生活
生活
人氣文章

健康快車．石鏡泉、吳國雄

勤刷牙可防慢阻肺病
人氣文章

玩樂 What’s On

Forbes福布斯旅遊指南2024出爐！香港7間酒店＋13間餐廳獲5星推介！四季、半島仲有邊間？邊間有特別開香檳儀式？同場加映福布斯餐廳、Spa推介名單
人氣文章

易經看世界．岑逸飛

從生肖、飛星及流月看前景（有片） 1
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

ComplexCon首登香港：邀21 Savage、pH-1、陳冠希等逾200名創作者，集音樂、藝術、時尚的潮流嘉年華！
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

香港藝術館「放懷天地──翟仕堯書法展」：從字到畫，沾染新年吉祥福氣
人氣文章

Travel & Dining

情人節驚喜點子：3間集海景與優雅格調的餐廳、酒吧推薦！感受中世紀意大利氛圍，又或走進收藏家之家，為浪漫之夜添上無限回憶
健康好人生 Health Channel
人氣文章
男子進食過急、豬軟骨鯁喉塞食道！吞嚥困難、血壓飆升險送命！即睇鯁骨嚴重程度+處理方法
人氣文章
過年食滯小童腹痛狂嘔送院！醫生：暴飲暴食可致腸梗阻，不及時治療或會腸壞死！長期不放屁要留神
人氣文章
男士更年期 | 情緒不穩、懶洋洋、注意力不集中？男性荷爾蒙減少步入更年期！醫生教6大運動促進睪固酮分泌改善症狀
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/02/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/02/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/02/2024 19:43
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/02/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話16/02/2024
阿里獲知名基金增持，美團受惠春節消費回暖，齊獲券商唱好已屆吸納時？
人氣文章財經熱話16/02/2024
【一周短打】等北水回歸再開門紅？譚朗蔚：小心反高潮（有片）
人氣文章香港要聞16/02/2024
樓市 | 美聯(01200)：撤辣刻不容緩，料後市樓價平穩
人氣文章財經熱話16/02/2024
恒生指數 | 港股乾升，恒指漲411點，藥明生物飆近13%
人氣文章中國故事16/02/2024
內地新聞 | 今年度內地電影總票房破百億，春節檔破70億
人氣文章國際動態16/02/2024
國際新聞 | 中國連續兩月買美債，去年共減持508億美元減幅降
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024 十二生肖運程Part3：屬猴會與人反目成仇？屬狗多小人！屬雞、豬特別旺？點避免破財？

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

祥龍獻瑞，etnet謹祝你新年快樂，萬事如意！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金