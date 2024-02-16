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《嚟緊炒D乜》信義光能受惠國策，中短線目標價8銀

16/02/2024

　　信義光能(00968)主要從事生產及銷售太陽能玻璃產品、發展及營運太陽能發電場及提供工程、採購及建設服務。

 

（信義光能網頁截圖）


　　信義光能截至2023年6月30日止半年度業績，雖然錄得股東應佔溢利倒退26.9%至13.92億元，整體毛利減少10.3%至26.72億元，毛利率下降8.7個百分點至22%，但期內營業額增長25.2%至121.42億元。


　　佔總營業額87.1%之太陽能玻璃銷售業務，營業額增30.8%至105.79億元，毛利下跌12.3%至16.12億元；佔總營業額12.3%之太陽能發電場業務，營業額減少1.8%至14.91億元，毛利則下降6.6%至10.5億元；於2023年6月30日，信義光能之太陽能發電場項目累計核准併網容量為4889兆瓦，其中4576兆瓦為大型地面集中式項目，313兆瓦為發電供自用或售予電網的屋頂分布式發電項目。


現價買入，首站5.5銀


　　於2023年6月30日，信義光能的現金及現金等價物為39.52億元，借款總額為84.51億元。淨負債比率(以借款減現金及現金等價物再除以權益總額計算)為12.9%。


　　內地去年新增風力和太陽能光伏發電裝機容量達300吉瓦，新增的低碳發電能力首次大到足以滿足內地每年增加的全部電力需求。據《華爾街日報》報道，中國內地大規模推廣可再生能源的步伐正在加快，對這一領域的投資增幅之大促使國際氣候觀察機構目前預計，中國內地的溫室氣體排放量將比預期提前數年達到峰值，最快可能今年就達峰。


　　根據最新的政府數據，僅去年一年，內地就新增太陽能光伏發電裝機容量217吉瓦，增幅55%。從內蒙古的沙漠到西南部的山區，再到全國各地的房頂，包括天安門廣場邊人民大會堂的屋頂，到處都能看到太陽能電池板。


　　由於內地大力發展新能源發電項目，以達到減排目標，相信政策利好信義光能，技術走勢方面，信義光能股價早前於3.42銀築底成功，今日走勢現小陽燭，目前企於10天及20天線之上，錢駿建議現價3.96銀買入，首站5.5銀，升越此關，中短線以8銀為獲利目標，跌穿3銀止蝕。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：錢駿

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