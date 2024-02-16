樓市 | 美聯(01200)：撤辣刻不容緩，料後市樓價平穩

美聯集團(01200)主席黃建業出席新春團拜活動時表示，考慮到現時香港經濟環境，集團會採取熊市策略，形容現時最重要為「保本及保命」。分行方面，則要配合市場需要，收縮到適應市況，但他稱生意及租金合理的話，將繼續投資。

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黃建業提到，香港現有已出現很多對樓市及經濟不利的訊號，如負資產宗數及貨尾量高企，且市場成交量低，加上現時股、樓價格下跌，令港人資產貶值，因此認為全面「撤辣」刻不容緩，以刺激二手成交量，市民可上車買樓。



至於農曆新年期間，十大屋苑錄得零成交，他認為其間有較多港人外出旅行，當有較多人返港後，成交量會增加，且近日睇樓量上升，交投將好轉。



他表示，由於去年底成交價跌幅加快，且經歷去年通關後，本港資金及人才流走的惡劣狀況後，估計樓價要以一段時間才會復甦，但最壞時間已經過去，疊加息口、專才因素支撐樓市，展望後市樓價平穩。



美聯集團副主席黃靜怡指，若政府《財政預算案》撤辣，配合年中減息，料今年樓市否極泰來，先苦後甜。

撰文:經濟通採訪組

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