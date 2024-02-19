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業績 | 金沙中國(01928)初步業績，去年虧轉賺7億美元，不派息

19/02/2024

　　金沙中國(01928)公布，截至去年12月31日止年度初步業績，純利約6.9億元（美元．下同），2022年度虧損15.8億元，每股盈利8.56美仙，不派末期股息。

 

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　　該集團指，淨收益總額約65.3億元，升3倍，因COVID-19限制於2022年12月底及去年1月初取消後，訪客量增加及強勁復甦，其中娛樂場淨收益約48.4億元，升4.1倍，客房收益約7.6億元，升3.1倍，購物中心收益約5億元，升45%。該集團指，經調整物業EBITDA總額22億元，2022年度經調整物業EBITDA虧損3億元。融資成本淨額升約20%至5.3億元。於去年底，該集團借貸總額約83.3億元，跌18.5%。


　　該集團指，澳門倫敦人二期工程已展開，包括翻新喜來登及康萊德酒店大樓中的客房、升級博彩區，並加入新景點、餐飲、零售及娛樂選擇。有關項目估計成本總額12億元，並預期將於明年初大致完成。


撰文：經濟通市場組

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