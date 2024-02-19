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《午市前瞻》市場對撐市政策審慎樂觀 炒市道回暖宜揀攜程美高梅

19/02/2024

　　恒生指數半日報16176，跌163點或1%，主板成交逾500億元。恒生中國企業指數報5492，跌66點或1.2%。恒生科技指數報3252，跌90點或2.7%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及中海油(00883)；騰訊收報285.8元，跌6元或2.1%，成交26.21億元；美團收報72.85元，跌1.8元或2.4%，成交16.43億元；中海油收報15.2元，升0.58元或4%，成交11.56億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及中海油。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里(09988)；阿里收報71.75元，跌1.25元或1.7%，成交9.91億元。

 

(攜程網頁截圖)

 

曾永堅：恒指料50天線爭持  20天線有支持

 

　　春節長假後A股復市，上綜指及深成指雙雙紅盤高開，但港股連升三個交易日後有回吐壓力，半日最多跌近192點。椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，港股上周升市及A股紅盤高開，都反映AH市場對中央護盤力度的信心提升，但上周港股升市成交低迷，難對後市有指標作用。


　　綜合近期資金表現分析，他認為市場仍在觀望中央政策的落實進程及成效，但整體對即將舉行的兩會有較大憧憬。因此，如外圍美股短期內未有太大波動，港股將於50天線上下爭持，並以20天線為支持。

 

內地消費降級  旺丁不旺財不利零售股


　　港股上周炒作新春消費市道回暖，零售消費板塊集體拉升，但北水今早回歸後引發較大回吐壓力。曾永堅指，內地近期公布經濟數據較早前為佳，消費板塊近月以來有喘定跡象，但提到內地居民消費模式已出現重大轉變，在消費降級下，傾向以價廉物美為主，零售企業要提升盈利不容易。


　　然而，曾永堅指出，春節市道確實有所回暖，機構公布的春節出遊數據普遍理想，反映居民願意出遊，但消費意欲較低，即旅遊體驗以觀光而非購物為主。在這前提下，他推薦留意旅遊平台股及濠賭股，因相關股分較受惠出遊數據好轉又不受消費降級影響。 

 

平台股、濠賭股較不受消費降級影響

 

　　平台股之中，曾永堅推薦買攜程(09961)，因公司比起對手同程(00780)規模更大，盈利能力亦較強，反而同程有可能要以降價策略去提升市場份額，故短線毛利提升能力將較攜程為弱，攜程短線表現料較佳。但目前攜程股價偏高，建議待回落至約310元作中長線部署，12個月目標上望350元。

 

　　至於濠賭股，他首選美高梅(02282)，看好其博彩中場表現較同業優勝，於氹仔業務發展亦有優勢，預料公司今年的增長動力有望繼續跑贏同行，建議待回落至12元以下可吼，12個月目標上望15.5元。

 

攜程股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

美高梅股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

李寧股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

京東股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/02/2024 12:35
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