俄烏戰爭| 王毅晤烏外長，稱中國不向衝突方出售致命武器

中國外交部長王毅2月17日在德國出席慕尼黑安全會議期間，應約會見烏克蘭外長庫列巴。

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王毅闡述了中方在烏克蘭問題上的原則立場，強調中國堅持政治解決熱點問題，堅持勸和促談，不拱火澆油，不借機漁利，不向衝突地區或衝突方出售致命性武器。



他指中方將繼續為盡快止戰、重建和平發揮建設性作用，又指哪怕和平只有一線希望，中方也不會放棄努力。

庫列巴表示，烏方願同中方保持友好交往，推動烏中關係進一步發展。中方在全球事務中有著重要影響，烏方高度讚賞中方發布關於政治解決烏克蘭危機的立場文件，希望中方繼續為促進和平發揮獨特建設性作用，願同中國政府歐亞事務特使加強聯繫。

撰文:經濟通中國組

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