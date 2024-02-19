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23條 | 丘應樺：23條立法不影響外商生意，RCEP申請延誤

19/02/2024

　　基本法23條立法的諮詢期到下周三(28日)結束，商務及經濟發展局局長丘應樺接受電台訪問時指，立法不影響外商正常生意，及特區駐美國經貿辦招商引資的工作。另外，對於原定去年年中可加入的《區域全面經濟夥伴協定》(RCEP)，丘應樺指，申請程序有延誤，未知何時才能正式加入，但期望今年內能成事。

 

丘應樺：23條立法不影響外商生意

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外商關注國家秘密之定義

　　丘應樺指，行政長官李家超已親自主持解說會，向外國駐港領事及外國商會等，講解23條立法細節。有外商關注國家秘密的定義，憂慮一些生意上的數據來往會否觸犯法例，他重申法律是保護性質，正常商業行為不會觸犯法例。立法亦不影響特區政府在美國的3個經貿辦工作，指經貿辦專注搞經濟，沒有政治的目的，經貿辦會以貫宗旨辦事，推廣商業、經濟及文化發展，不會因23條就「綁手綁腳」或利用法例限制商業投資。　


　　近年不少外資總部撤出香港，去年駐港地區總部數量減少5.3%，是自2012年有記錄以來最少。丘應樺稱，過去三年的疫情下有總部遷離香港，遷往新加坡，同時有總部正計劃回港，但安排需要時間，認為坊間有些報道未掌握實際的數據。他表示對香港有信心，相信外資總部會陸續回港，一步一步回到以前的水平。

 

撰文:經濟通採訪組

 

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