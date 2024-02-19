滙控放榜在即，料派息可觀兼再回購，股價連升多日可以點部署？

滙控(00005)將於本周三(21日)公布2023年度全年業績，市場憧憬集團可受惠本港銀行同業拆息上升令淨息差擴闊。據《彭博》綜合券商預測，滙控全年列帳稅前盈利按年升逾九成，有望首次突破300億美元大關，並創自1991年有紀錄以來新高。另券商料其全年股息或達60美仙(近5港元)，比疫情前51美仙多，股息率或達8厘，加上集團早已預告今年完成出售加拿大零售銀行業務後便派特別股息21美仙，股息相當吸引。市場又料滙控公布業績時或再宣布回購20億美元股份，全年回購金額料介乎80億至105億美元。滙控今日(19日)逆市最多升逾1%，已連升3日，應如何部署？

（資料圖片）

去年列帳稅前盈利料按年升逾九成 全年股息或達60美仙

據《彭博》綜合券商預測，滙控全年列帳基準稅前利潤介乎314.47億至412.49億美元，按年升79.4%至135.3%，中位數為338.96億美元，按年升93.4%。



單計第四季，預測集團列帳基準稅前利潤介乎40.81億至61.49億美元，由按年跌21.6%至升18.1%，中位數為46.49億美元，按年跌10.7%。分析師估計，去年第四季滙控預期信貸損失(ECL)為11億至12億美元，料第四季股息20至30美仙，計及去年首三季各派息10美仙，即全年股息或達50至60美仙。



富瑞：料宣布20億美元回購計劃 摩通：上調今年回購預測至105億美元



富瑞發表研究報告指，預期滙控去年第四季在港元拆息(HIBOR)高企下，香港業務淨息差按年會維持穩定，料滙控屆時將會宣布20億美元的回購計劃，未來2年有形股本回報率(ROTE)約15%至16%，預期滙控末期息每股0.37美元，並會於今年上半年因應出售加拿大業務而派發0.21美元的特別股息，予滙控倫敦目標價980便士，評級為「買入」。

摩通則估計，滙控會就去年第四季業績宣布25億美元股份回購，並將今年回購規模預測由原來90億美元上調至105億美元。另預計滙控於首季完成出售加拿大業務，並將公布第二季派發共40億美元特別股息。此外，摩通預料，滙控去年第四季淨利息收入按季大致持平，因貸款減少，但季內港元拆息上升帶動淨息差改善可作抵銷。而隨著市況惡化，中港房地產相關撥備增加，料滙控第四季的年化信貸成本達57個基點，按年增12個基點，季度稅前利潤料按年跌逾19%至40.81億美元。

大摩：無懼美國減息兼派高息持續回購 予目標價78.4元

另外，美國聯儲局可能於年中開始減息，惟大摩相信即使美國利率跌至2.5厘，滙控仍能維持中單位數的有形股本回報率(RoTE)，加上滙控的股息率吸引(如計及特別息估計可達到12%)，及每年有望回購80億元股份，維持其「增持」評級，未來12個月目標價為78.4港元。



花旗指，在調整非淨利息收入預測模型後，將滙控2023至2026年每股盈測下調0%至6%。由於下調每股盈測和外匯變動，目標價從86.9港元降至83.9港元，重申「買入」評級。

據報祈耀年稱去年集團表現強勁 惟未來日子會更艱難

值得一提，據《彭博》引述消息報道，滙控行政總裁祈耀年最近在一次高級管理層會議中透露，過去一年集團受惠於利率上升，去年集團表現強勁，但警告未來的日子會更艱難。他在會議上的表現得很輕鬆，亦願意在中期內繼續帶領滙控。而據《彭博》追蹤的分析師預計，滙豐於2023年將錄得淨收入約655億美元，按年增長27%，淨利息收入將達374億美元。

另滙控上周五(16日)在聯交所再回購84.12萬股後，完成總值30億美元回購計劃，所有回購的股份將會註銷。滙控自2023年11月1日起的回購計劃，按平均價每股6.1158英鎊自英國回購約2.08億股，以及按平均價每股60.4624港元自香港聯交所回購約1.8億股，代價總額約30億美元。

黃偉豪：股價已反映大部分正面預期 宜回至61元才分注吸納

中薇證券研究部執行董事黃偉豪表示，市場對滙控業績、派息及回購都看得很正面，但其股價去年累積升幅已很大，今年雖未見大升，但仍跑贏大市，已反映大部分正面預期。而自去年中期業績公布後，市場已料其全年派息會比疫情前高，若最終與市場預料第四季派息30美仙有落差，股價可能回調。至於出售加拿大業務始終未完成，是否可兌現派特別息的承諾仍未知。若業績只是符合預期沒很大驚喜，料股價最多只會保持平穩，因此，若想吸納，最好於業績公布後才考慮，或待回至61元才分注吸納。

滙控今日升0.73%收報62.4元，連升3日，累升2.63%，成交15.96億元。其他銀行股表現各異，渣打(02888)升0.6%報58.8元，中銀香港(02388)跌1.83%報19.28元，恒生(00011)跌2.29%報81元，東亞(00023)升2.46%報9.57元，大新銀行(02356)跌0.41%報4.86元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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