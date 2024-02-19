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樓市| 何永賢：加強公屋戶資產審查，車輛價值納入計算

19/02/2024

　　房屋局局長何永賢表示，房委會新一輪公屋戶資產及居住情況申報將於4月1日開始，當局會繼續加強抽查及審查住戶資產，包括查核住戶所持有的車輛價值、內地及海外物業等。

何永賢加強公屋戶資產審查

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與運輸署合作查核公屋戶車輛價值

　　對於社會上有意見認為，公屋可能存在不少「隱形富豪」，何永賢接受《大公報》訪問時指，房署職員會留意住戶車輛情況，根據車牌向運輸署了解車輛的車價等資料，車輛價值會納入資產計算，住戶的境外物業亦會同樣處理，去年曾有公屋租戶在內地持有資產，納入計算後超出資產限額被收回單位。



公屋平均輪候時間料先升後穩

　　何永賢又指，打擊濫用公屋小組聘請了退休紀律部隊人員加入，協助制定打擊濫用公屋的方法，加強網絡監察，留意是否有人在網上放租公屋或做旅舍用途等。


　　何永賢提到，公屋平均輪候時間預料在去年第四季及今年第一季有輕微上升，然後平穩，隨著簡約公屋明年第一季起有單位供應，有信心在2026/27年輪候時間會回落至4.5年的目標。

 

撰文:經濟通採訪組

 

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