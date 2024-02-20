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美斯缺陣| 美斯微博拍片回應：非因政治不參賽，肌炎症無法上陣

20/02/2024

　　阿根廷球王美斯本月初缺陣香港上演的國際邁阿密對港聯表演賽，引來內地及本港球迷強烈不滿。繼主辦單位Tatler Asia公布將向購票者退票一半後，美斯最新在微博發布影片，解釋未有在港落場的事件。美斯強調自己有內收肌炎症，已盡己所能，但為免有加劇傷勢的風險，所以沒有參賽。

 

美斯微博拍片回應：非因政治不參賽，肌炎症無法上陣

 

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　　美斯在長約2分20秒的片段中表示，於沙特第一場友誼賽之前已感到不適，所以沒有參加比賽，而在第二場比賽嘗試上場，但情況變差。他續稱，在香港比賽的前一日，曾嘗試上場訓練，亦有與小朋友作互動，但因感到不適，有加劇傷情的風險，所以其後無參賽。

美斯：與中國有非常緊密緣份

　　美斯表示，早前已就事件作解釋，但因為「聽到有人說我因為政治原因或許多其他原因不想參賽」，所以再重新作回應，希望透過片段說出真實情況，「希望大家不再繼續看到不實的消息」。他說聽到有人說他因為政治原因不想參賽，強調「這些都不是真的，若真是這樣，我甚至不會去日本，或者像之前那樣多次訪問中國」。


　　他強調，從職業生涯伊始，便與中國有非常緊密、特別的緣份，以往在中國的比賽和活動，均留下美好的回憶，希望能再與中國的球迷見面。

 

撰文:經濟通新聞組

 

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