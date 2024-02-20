比亞迪掀新一輪減價戰，新能源車股齊下挫仍可吼？

新能源車龍頭比亞迪(01211)打響了春節後車市價格戰第一槍，將兩款插混車型起售價下降了兩萬人民幣，變相減價兩成，上汽通用五菱、長安啟源、哪吒汽車隨即跟進，將插混車型售價降至10萬元人民幣以內。市場憂慮比亞迪帶頭減價或掀起減價潮，車股今早(20日)普遍下挫，其中比亞迪跌逾3%，小鵬(09868)及蔚來(09866)都插逾半成。不過，比亞迪近日公布「質量回報雙提升」行動方案，指今年起將推出多款高端豪華車型，並將持續提升股東回報，可否趁機吸納呢？另一高質車股理想汽車(02015)也可吼嗎？

（比亞迪汽車官網截圖）

比亞迪秦系列新車減價兩成 五菱長安哪吒跟進



據《澎湃新聞》報道，比亞迪兩款插混車型秦PLUS榮耀版和驅逐艦05榮耀版昨天(19日)上市，起售價為7.98萬人民幣，相較於上一版本冠軍版車型，新版本車型價格下降了2萬人民幣，變相減價兩成。上汽通用五菱也隨即宣布，五菱星光插混車型150公里進階版售價由10.58萬人民幣調整為9.98萬人民幣，售價降至10萬人民幣以內。長安啟源亦立即跟進，Q05、A05兩款車型起售價均下調至7.39萬人民幣。哪吒汽車也推出降價活動，哪吒X車型降價2.2萬人民幣，價格下探至9.98萬人民幣，起售價也降至10萬人民幣以內。



值得注意的是，本次拉開價格戰帷幕的是插電式混合動力車型，而車企主攻的陣地正是合資燃油車企所掌控的10萬元以下市場。不少業內人士曾表態說，插混車型(含增程式)將在2024年迎來銷量爆發。在剛剛過去的1月份，插電混動和增程式車型的市場份額增長十分強勁。乘聯會數據顯示，1月新能源批發銷量結構中，純電動車佔比為59%，去年同期，這一數字高達70%；插電混動車型佔比28%，增程式車型佔比為13%，去年同期則分別僅為24%和6%。

乘聯會：今年是新能源車企站穩腳跟關鍵一年 競爭注定非常激烈

乘聯會秘書長崔東樹發文稱，去年全國新能源乘用車市場銷量達888萬台，超過2009年全國乘用車市場總體銷量規模。在未來幾年的高速增長中，2024年是新能源車企站穩腳跟的關鍵一年，競爭注定非常激烈。他又指，新能源成本下探、「油電同價」給燃油車廠商帶來巨大壓力，燃油車產品更新換代相對較慢，產品智能化程度不高，更多依賴於優惠價格持續吸引客戶。新能源車則隨着碳酸鋰價格下跌令電池成本降低，造車成本有所下降，加上新能源市場高速發展形成規模效應，產品擁有更多利潤空間。小鵬汽車CEO何小鵬和吉利(00175)CEO淦家閱亦紛紛在開工信中預言，今年將迎來更為激烈的車市競爭。



此外，龍年伊始，已有車企難捱競爭面臨淘汰。由前上汽集團(滬:600104)副總裁丁磊成立、主打豪華智能電動車的高合汽車，日前召開內部大會，宣布將停工停產6個月；昨日高合汽車一家第三方勞務公司更遣散派遣至高合汽車工廠的外包員工，一百多名員工都被解除合同。

比亞迪將推多款高端豪華車型 持續提升股東回報水平

另方面，比亞迪近日公布關於「質量回報雙提升」行動方案，指今年起將推出多款高端豪華車型，而新車仰望U8在今年1月以1652輛的月銷量蟬聯百萬級新能源SUV銷量第一，高端豪華品牌車型的熱銷顯著增強盈利水平，提升品牌形象。海外市場方面，目前集團已覆蓋70多個國家和地區，在泰國、巴西、新加坡及哥倫比亞等多個市場奪得銷量冠軍，同時還將在泰國、巴西、匈牙利等地開啟本地化生產。



另集團指，將繼續統籌好業績增長與股東回報的動態平衡，堅持「長期、穩定、可持續」的多渠道股東回報機制，公司後續將結合市場情況制定合理可行的回購股份方案及實施股份回購。最近一年集團現金分紅比例佔純利20%，最近3年以現金方式累計分配的利潤佔同期年均可分配利潤的51%。未來公司將根據所處發展階段，牢牢樹立回報股東意識，堅持以投資者為本，持續提升股東回報水平。

黃瑋傑：受困減價戰比亞迪恐下試170元 理想128元阻力極大

輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，新能源車股整體股價走勢全都拉牛上樹升唔起，始終被減價戰這座大山壓住，市場競爭愈來愈激烈，而今年新能源車企都已定下全年銷售目標，市場預期仍會有合理增長，要達標就唯有減價，比亞迪兩款新車降價兩萬人民幣後，同檔次的上汽通用五菱及長安兩款車型也一下子降價至7萬多人民幣，料往後新能源車股股價仍受減價負面因素困擾。其中比亞迪近期低位為178元，若跌穿178元可能再下試170元。另理想汽車下周公布業績，有驚喜機會不大，因見整個市場競爭大有減價壓力，隨時毛利一下跌股價就被人「質低」，而其股價亦已由1月低位102.4元反彈兩成，250天線約128元阻力相當大，若近現價買入不宜等業績公布後才沽貨。

比亞迪半日跌3.43%收報180元，連跌2日，累跌5.26%，成交9.04億元。其他新能源車股亦普遍向下，理想汽車跌2.8%報121.3元，小鵬跌6.78%報34.4元，蔚來跌5.07%報45.9元，零跑(09863)跌2%報22.05元。傳統車股亦普遍下挫，吉利跌2.1%報7.93元，長汽(02333)跌4.16%報8.07元，廣汽(02238)跌1.84%報3.2元，東風(00489)跌1.28%報3.09元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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