  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

23條| 記協；業界憂立法，港大教授：正當新聞工作不受影響

20/02/2024

　　基本法23條立法諮詢期至下周三(28日)。外國記者會舉行相關研討會，港大法律學院教授楊艾文表示，諮詢文件建議下的泄露國家秘密罪，多番強調干犯罪行需要有危害國家安全的意圖，形容是最高層次的犯罪意圖，檢控方舉證並不容易，認為這是一項重要保障，若果新聞從業員從事正當的新聞工作，不太可能具備這個意圖。

記協；業界憂立法，港大教授：正當新聞工作不受影響

推薦閱讀:

【外圍經濟】泰國總理斯雷塔要求央行召開臨時會議討論是否減息

泰國總理斯雷塔要求央行緊急召開貨幣政策委員會臨時會議，討論是否減息，並表示最新數據顯示該國經濟陷入危機.......

醫衞局：將就長者醫療券大灣區試點計劃設培訓和服務保障機制

政府公布「長者醫療券大灣區試點計劃」擴大長者醫療券適用範圍至多5間綜合醫院和2間牙科醫療機構，期望第三季陸續提供服務。醫務衞生局副秘書長李力綱在電台節目上表示.......

葉劉：泄露國家秘密罪門檻高

　　行政會議召集人葉劉淑儀亦指，泄露國家秘密罪的門檻高，其中一大前設是有關秘密需要危害到國家安全，認為媒體無須憂慮。

記協倡「國家秘密」應有較清晰和狹義定義

　　記協主席陳朗昇指，早前就23條立法諮詢文件，向會員進行問卷調查，當中六分之一會員回應，超過75%回應的會員認為23條立法對他們的工作有負面影響。陳朗昇指，根據國家法律，國家秘密涉及20個範疇，包括科技、環境和生態等，認為國家秘密定義有欠清晰，認為23條立法下應該有較清晰和狹義的「國家秘密」定義。


　　陳朗昇擔心選擇性執法的問題，又指，不少駐港境外媒體都受到外國政府資助，港人或因憂慮這條罪行，而愈來愈少願意接受駐港外媒訪問，或與外國機構溝通。

 

撰文：經濟通採訪組

2024-02-20｜港股退守50天線 北水回歸係刺激定衝擊？｜美團現黃金交叉｜春節數據出爐 小心相關股反高潮？｜嘉賓：黃瑋傑｜開市Good Morning｜etnet

 

返回香港政情

相關資料 - 

異動股

異動股

06610

飛天雲動

0.920

異動股

00007

智富資源投資

0.023

異動股

00425

敏實集團

11.760

更多香港政情

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 06610 飛天雲動
  • 0.920
  • 00007 智富資源投資
  • 0.023
  • 00425 敏實集團
  • 11.760
  • 02382 舜宇光學科技
  • 47.400
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 121.200
股份推介
  • 01913 普拉達
  • 54.100
  • 目標︰$57.00
  • 00902 華能國際電力股份
  • 4.240
  • 目標︰$4.50
  • 00992 聯想集團
  • 8.180
  • 目標︰$10.00
  • 03968 招商銀行
  • 29.700
  • 目標︰--
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 71.300
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 71.300
  • 00700 騰訊控股
  • 282.400
  • 00005 滙豐控股
  • 62.600
  • 00001 長和
  • 41.600
  • 00388 香港交易所
  • 242.200
報章貼士
  • 00883 中國海洋石油
  • 15.620
  • 目標︰$17.00
  • 01138 中遠海能
  • 7.580
  • 目標︰$8.60
  • 01171 兗礦能源
  • 17.500
  • 目標︰$18.00
熱炒概念股
即時重點新聞

20/02/2024 07:50  《國金頭條》華盛頓誕辰紀念日美國休市，歐洲股市交投清淡

19/02/2024 16:55  京東(09618)：正就收購Currys進行初步評估

20/02/2024 08:32  【美斯缺陣】美斯微博拍片回應：非因政治不參賽，肌炎症無法上陣

20/02/2024 08:05  《神州頭條》財經報章頭版摘要：證監召開系列座談會聽取意見建議

20/02/2024 07:53  《國企紅籌》東方航空(00670)1月載客量升逾63%

20/02/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４２﹒６６億元，買中海油沽滙控

20/02/2024 08:33  【大行炒Ｄ乜】中銀大降體品股目標，劈李寧六成七，削安踏三成四

16/02/2024 10:33  《嚟緊炒Ｄ乜》信義光能受惠國策，中短線目標價８銀

20/02/2024 09:30  《財資快訊》美電升報７﹒８２１６，一周拆息較上日微軟至４厘

專題透視
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】體品股點部署？藥明系博唔過？睇下券商最新評級目標價
人氣文章

新聞>中國故事

內地新聞| 比亞迪打響龍年價格戰第一槍，五菱、長安跟進
人氣文章

新聞>香港政情

23條| 記協；業界憂立法，港大教授：正當新聞工作不受影響
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

83歲何守信返港跟探朋友拜年敘舊！滿頭銀髮但精神奕奕！林建明被網友問係咪「小花」咁回應
人氣文章

娛樂情報

57歲陳錦鴻罕有現身許紹雄屋企團拜！佘詩曼歐陽震華為Benz雄太太慶生
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

托市未必要用錢
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

最有意義的情人節禮物！或許不在於物質價值，而是你的健康和陪伴比一切都珍貴
人氣文章

Beauty

屬於情人節的私人調香：珍貴嬌柔的Guerlain金粉櫻香氛、精緻小巧的Miss Dior香薰膏、氣質香Diptyque紙墨之水
人氣文章

Art & Living

達成新年願望的「秘密」：3個步驟試試「吸引力法則」，看看可會讓你心想事成、願望成真？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
Speed Dating認識的他，約會後卻說「未想拍拖」！是原因還是借口？
人氣文章
情人節熱門朱古力大比拼！ROYCE、明治較低卡路里不等於最健康？一款加開心果最高熱量！黑朱古力可改善心血管健康？日吃多少不過量？
人氣文章
農曆新年要睇醫生？醫管局推「新春假期求診資訊」 平台！公開年初一至四營業醫院、診所、中醫名單，全港18區有齊（附連結）
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/02/2024 11:40
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/02/2024 11:40
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/02/2024 11:40
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/02/2024 11:25
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章大行報告20/02/2024
【大行炒D乜】體品股點部署？藥明系博唔過？睇下券商最新評級目標價
人氣文章中國故事20/02/2024
內地新聞| 比亞迪打響龍年價格戰第一槍，五菱、長安跟進
人氣文章香港政情20/02/2024
23條| 記協；業界憂立法，港大教授：正當新聞工作不受影響
人氣文章開市Good Morning20/02/2024
黃瑋傑：恒指若升穿50天線，向上挑戰16408點機會較大，15750為支持位
人氣文章國際動態20/02/2024
美斯缺陣| 美斯微博拍片回應：非因政治不參賽，肌炎症無法上陣
人氣文章中國故事19/02/2024
《神州經脈》龍年伊始A股升成交近萬億，5年期LPR有望下降
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024 十二生肖運程Part3：屬猴會與人反目成仇？屬狗多小人！屬雞、豬特別旺？點避免破財？

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

祥龍獻瑞，etnet謹祝你新年快樂，萬事如意！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金