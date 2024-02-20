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《午市前瞻》恒指十及廿天線趨勢向上 比亞迪上半年只能炒波幅

20/02/2024

　　恒生指數半日報16111，跌44點或0.3%，主板成交近395億元。恒生中國企業指數報5465，跌19點或0.4%。恒生科技指數報3215，跌37點或1.2%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、中海油(00883)及阿里(09988)；騰訊收報282元，跌2.8元或1%，成交18.84億元；中海油收報15.54元，升0.46元或3.1%，成交11.62億元；阿里收報71.2元，跌0.3元或0.4%，成交9.54億元。國指三大成交股份依次為騰訊、中海油及阿里。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團(03690)；美團收報72.45元，跌0.3元或0.4%，成交5.67億元。

 

(比亞迪網頁截圖)

 

葉尚志：恒指若破50天線有利後市

 

　　恒指連續第二日於50天線附近整固，半日跌不足100點。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，近期市況反覆靠穩，雖然暫時未夠力再向上突破，但整體氣氛偏好，預料短期內維持50天線爭持。他又提到，目前恒指10及20天線都有向上走勢，如有力突破50天線，走勢上較有利後市。

 

比亞迪短線值博  惟未宜長線部署


　　昨天比亞迪(01211)上架兩款插混車型新車，包括秦PLUS榮耀版和驅逐艦05榮耀版，售價為7.98萬人民幣起，相較於上一版本冠軍版車型，新版本車型價格降低了2萬人民幣。市場憂慮比亞迪再次掀頭減價或再引發新一波減價戰，拖累今早全線車股下跌。葉尚志分析指，比亞迪減價證明內地汽車行業競爭正盛，即使如比亞迪這樣的龍頭企業都難逃一戰，加劇板塊沽壓。

 

　　但他認為，比亞迪仍將會是汰弱留強後的最終勝利者，維持長線看好，但股價短線仍受消息影響而波動，有機會回落至167元水平。但他認為，目前比亞迪股價已較之前為低，短線值博，宜於167元以下吼入，估計上半年股價將於160至200元上落。他補充，比亞迪長線看好，但中線受行業競爭拖累，暫不宜作長線部署。

 

比亞迪股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

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