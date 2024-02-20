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香港新聞| 李家超:黃金周內地訪港客超2018年，未來一個月將辦多項盛事

20/02/2024

　　經過農曆新年假期後，行政長官李家超在會前見記者。李家超指今日為龍年首個行政會議，農曆新年期間訪港旅客逾143萬，近二千個內地旅行團訪港，旅客留港平均3.6晚，過夜日數增加16%；平均內地客每日入境人次約15.7萬，已超2018年日均人次。

 

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　　他又指，香港外遊比入境人數多，這是常態，約在1.5至2.5比1左右是正常情況，另外2023年疫後「報復式」外遊的情況屬正常。

未來一個月將舉行多項盛事

　　李家超指出，全港「日夜都繽紛」活動，已在1月陸續舉行並取得不少成效，包括龍騰觀塘新春夜市，估計累計有80萬人次入場。一些因疫情轉移到其他地區的活動也將會回歸香港，政府會繼續推盛事經濟，未來一個月本港將舉行多項盛事，包括珠寶展、單車賽等。


　　他表示，政府會做好主導和推廣角色，業界和從業員也需要想好如何增加競爭力。香港與世界競爭，需要大家不停推陳出新。如有國服公司與本地設計師合作，在傳統長衫旗袍加入年輕人特色大型商場設計獨特禮遇和體驗。他指出，政府帶來人氣，業界要把人氣變財氣，吸引顧客光顧。

 

會確保本港有足夠吸引力和競爭力爭取大型活動來港舉辦

 

　　問到新加坡政府據報以每場補貼逾千萬元，邀請美國著名歌手Taylor Swift於東南亞獨家演出，香港會否倣效有關做法。行政長官李家超出席行會前見記者指，明白每個地方都在爭取舉辦大型演唱會，尤其是受國際歡迎的表演者，香港和其他城市政府不斷競爭。不論是演唱會、球賽、體育活動或文化大型活動，特區政府都會努力爭取，確保本港有足夠吸引力和競爭力。


　　他又強調，會確保公帑用得其所，所用的公帑會有足夠回報效益。他指在爭取活動時，人際網絡和連繫是重要的，香港有很好的底子，希望每一個人都發揮好力量，為香港創造價值。

 

撰文：經濟通採訪組

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