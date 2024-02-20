《神州經脈》5年LPR降幅超預期，汽車再打價格戰，滬指五連升

人民銀行今日不對稱下調貸款市場報價利率（LPR），五年期以上LPR降幅超乎預料達25基點，創LPR史上最大單次降幅。然而，市場期待更持續且更重磅的寬鬆訊號，滬深股市今早（20日）第一反應為低開，滬綜指先低開0.26%，不久後跌幅擴大至0.8%，低見2887.47點，穿二千九，不過在銀行股持續護盤下，滬指在該整數關口苦苦支撐，到午後券商股異動起飛，帶動滬指擺脫頹勢，盤中高見2927.31點，創1月5日以來新高，總結全日收報2922.73點，升0.42%，是連續五個交易日上升。

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至於深股方面，半導體及汽車板塊早段急跌，但午後跌幅收窄，加上AI概念再起淘金潮，深成指收市倒升0.04%，創業板指跌0.01%。

值得留意的是交投重回淡靜，兩市全日成交7895億元（人民幣．下同），按日大減17.5%或約1700億元，陸股通盤中流出幅度顯著，惟收市時淨流出僅1億元。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日盤初短暫跌破7.2關口，創三個月新低，但跌幅很快收窄，收報7.1976，與上個交易日4時30分收盤價持平，全日在7.1930至7.2002之間波動。《路透》引述3名知情人士透露，中國國有大行今日在境內掉期市場上積極操作，將人民幣兌換成美元，並在即期市場上結匯，助穩人民幣匯率走勢。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1068，較上個交易日跌36點子，結束兩連升，與市場預測偏離達950點，上個交易日報7.1032。

今日新聞精選

1. 人民銀行時隔八個月再度下調貸款市場報價利率（LPR），2月與房貸掛勾的五年期LPR下調至25個基點至3.95%，創歷來最大單次降幅；1年期LPR則維持3.45%不變，連續六個月持平。人行主管《金融時報》發布時評稱，隨著5年期以上LPR下行，存量房貸利率也將在重定價日相應調整，可節省房貸借款人利息支出，促進投資和消費。有內媒以房貸額度100萬元、貸款30年、等額本息還款方式計算，此次LPR下降25個基點，月供減少144.8元，累計30年月供減少5.2萬元。

2. 吳清履新中國證監會主席後，密集展開工作，先在春節假期期間向金融機構從業者開出大量罰單，假期後兩日再連開多場座談會，就加強資本市場監管、防範化解風險、推動資本市場高質量發展廣泛聽取各方面意見建議。與會代表建議嚴把首次公開招股（IPO）准入關，加強上市公司全過程監管，堅決出清不合格上市公司。期間據報吳清還率隊前往券商營業部，與個人投資者代表面對面交流。據《每日經濟新聞》報道，吳清昨日下午率隊前往銀河證券金融街營業部，與十多名個人投資者代表進行座談交流，據報均是營業部客戶，且雙方「談了不短的時間」。

3. 內地新一輪汽車價格戰打響。比亞迪兩款插混車型秦PLUS榮耀版和驅逐艦05榮耀版昨天上市，起售價為7.98萬元，相較於上一版本冠軍版車型，新版本車型價格下降了2萬元。上汽通用五菱隨即宣布，五菱星光插混車型150公里進階版售價由10.58萬元調整為9.98萬元，售價降至10萬元以內。長安啟源也立即跟進，Q05、A05兩款車型起售價均下調至7.39萬元；哪吒汽車也推出降價活動，哪吒X車型降價2.2萬元，價格下探至9.98萬元，起售價也降至10萬元以內。此外，龍年伊始，已有車企難捱競爭面臨淘汰。由上汽集團前副總裁丁磊成立、主打豪華智能電動車的高合汽車，日前召開內部大會，宣布將停工停產6個月。

4. 官媒《人民日報》刊發中央金融委員會辦公室、中央金融工作委員會的文章，內容強調，要以嚴密過硬監管保障金融穩定發展。落實金融監管全覆蓋，依法將所有金融活動全部納入監管。推動監管「長牙帶刺」、有稜有角，嚴格執法、敢於亮劍，確保「監管姓監」。建立健全監管問責機制，強化「對監管的監管」。另外，金融監管總局局長李雲澤主持召開黨委（擴大）會議，對開年工作作動員部署。會議提出，積極出台有利於提振信心和預期的政策措施；做細做實風險監測和防範處置，加快化解存量、有效遏制增量。

5. 歐盟對字節跳動旗下短片平台TikTok正式展開調查，主要針對TikTok是否在未成年人保護、廣告透明度、研究人員數據訪問、成癮性設計和有害內容風險管理等方面，有違反歐盟《數字服務法》（DSA）的行為。如果TikTok被認定違反了DSA規定，其母公司字節跳動可能面臨高達其全球營收6%的罰款。TikTok發言人表示，TikTok首創了保護青少年和防止13歲以下兒童進入該平台的功能和設置，而這是整個行業都在努力解決的問題。TikTok強調將繼續與專家和業界合作，確保年輕用戶的安全，並期待向歐盟執委會詳細解釋這項工作。

6. 俄烏衝突持續，外貿企業跨境收付大受影響。據內媒《第一財經》指出，自今年2月起，內地商業銀行收緊涉俄匯款的接收審核，不少外貿業務因為不符合收款行或中間行的審核要求而無法正常收款，涉及銀行包括國有大行、股份行、地方中小銀行等。報道引述某國有大行肇慶分行一名對公業務工作人員亦表示，之前因為風險問題，涉俄外貿業務基本轉為人民幣結算，目前接到的最新通知是暫時人民幣也不能入帳。該行已在春節前緊急通知外貿客戶，不再做涉及俄羅斯的外貿款項處理業務。

7. 國際數據公司IDC最新報告顯示，2023年全年中國折疊屏手機市場出貨量約700.7萬台，同比增長114.5%。自2019年首款產品上市以來，中國折疊屏手機市場連續4年同比增速超過100%。從廠商市場表現看，Mate X5系列的供不應求，幫助華為牢牢佔據2023年中國折疊屏市場第一的位置，市場份額達到37.4%。OPPO獲得18.3%的市場份額，排第二。榮耀憑借Magic V2等多款折疊新品熱銷獲得第三，份額17.7%，出貨量同比增幅高達467%，增速最快。三星在全球折疊屏手機市場中佔據超過一半以上的份額，但在中國市場排名第四。Vivo排名第五。

8. 商務部表示，截至今年1月底，商務部已召開16場外資企業圓桌會，共400餘家外資企業、外國商協會參會，已解決會上反映的問題訴求300餘件。商務部外資司有關負責人表示，圓桌會議堅持問題導向，請參會企業提供問題詳細情況，部分問題在會上就得到解決。2024年，商務部將繼續發揮好外資企業圓桌會議制度作用，加強央地協同與部門聯動，每個月召開一場圓桌會議。

撰文：經濟通中國組

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