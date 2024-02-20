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國際新聞| 普京送金正恩豪華防彈車，或違反聯合國對朝禁令

20/02/2024

　　據朝鮮官媒報道，俄羅斯總統普京向朝鮮領導人金正恩贈送了一輛俄產豪華防彈車。韓國媒體指出，普京向金正恩送車很有可能違反聯合國安理會對朝禁令。

 

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　　報道未透露該車品牌及型號，但金正恩去年訪俄時，普京曾向其介紹俄產豪華轎車阿魯斯(Aurus)。韓媒指安理會第2397號對朝制裁決議，明文規定禁止對朝提供奢侈品，包括豪華車輛。


　　與此同時，朝鮮派出龐大代表團，周一（19日）從平壤啟程赴俄羅斯首都莫斯科，參加當地主辦的歐亞IT論壇。據報道，代表團將在情報、水產和體育方面與俄方交流。

 

撰文：經濟通國金組

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