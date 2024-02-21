香港新聞| 張炳良︰香港面對去兩制等兩大挑戰，非靠盛事便可返回世界中心

前運輸及房屋局局長張炳良撰文，回應摩根士丹利前亞洲區主席羅奇指「香港已玩完」的言論，他認為香港不能因昔日盛世而想當然，以為大灑金錢多搞盛事便可輕易返回世界舞台中央；加上在中美角力下，香港不能返回以往中西「左右逢源」的日子，須思考如何在新地緣政治環境下，重塑中西、中外之間的橋樑角色。

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香港面對「去兩制化」等兩大挑戰



張炳良認為香港面前兩大挑戰，其中之一是被「去兩制」化的風險日增，若處處只跟內地、靠國家，未能發揮獨特所長和貢獻，所謂制度優勢會成空話。



另一挑戰是政府及社會能否把握國安法下的治理藝術，避免出現抓得過死或自我設限，遏抑原本多姿多彩的生活和工作氛圍。



中國不會讓香港「玩完」



張炳良又在文章中表示，羅奇「香港已玩完」的言論，以及早前內地網民炒作香港的國際金融中心已成「遺址」，都反映不論內地或國際觀感上，對香港的質疑正在升溫，認為國家和香港都需要深思，莫輕易訴諸「反共反華勢力忘我之心不死」論。



但他認為，國家具備發展實力、對未來充滿願景和進取，不會讓香港「玩完」，並期望香港利用特色及國際化，對國家發展作出更大貢獻，關鍵在於香港在新變局下能否鞏固並善用優勢。

撰文：經濟通採訪組

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