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美股 | 投資者等待英偉達業績，美股小幅波動，納指連跌3日

22/02/2024

　　投資者觀望英偉達盤後公布財報，美股周三（21日）小幅波動，道指、標普500微升，納指連跌3日。

 

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　　道指漲48.44點，或0.1%，報38612.24點。標普500漲6.29點，或0.1%，報4981.8點。納指跌49.91點，或0.3%，報15580.87點。

英偉達盤後大漲10%

　　英偉達第四財季營收增長超2倍，本季度展望超過市場平均預估，股價盤後一度大漲10%。


　　不過，聯儲局1月會議紀要顯示，官員們不急於降息。相較於利率在高位維持太久損害經濟的風險，官員們更擔心過早降息的風險。美匯指數下跌0.05%，至104.03。


　　美元兌日圓上漲0.1%，至150.2。歐元兌美元一度上漲0.2%，隨後回吐漲幅，實現了連續第6天上漲。英鎊兌美元漲0.1%，至1.2630。


　　由於中東衝突提振避險需求，但美國聯準會　(Fed) 最新會議記錄澆熄提前降息的熱情，周三　(21 日) 現貨黃金價格小漲，而期貨價格小幅收低。紐約期金跌0.3%，報每盎司2034.3美元。


　　原油小幅走高，紐約期油上漲87美仙，報每桶77.91美元。布蘭特期油上漲69美仙，報每桶83.03美元。

 

撰文：經濟通市場組

 

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