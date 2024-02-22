美股 | 投資者等待英偉達業績，美股小幅波動，納指連跌3日

投資者觀望英偉達盤後公布財報，美股周三（21日）小幅波動，道指、標普500微升，納指連跌3日。

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道指漲48.44點，或0.1%，報38612.24點。標普500漲6.29點，或0.1%，報4981.8點。納指跌49.91點，或0.3%，報15580.87點。



英偉達盤後大漲10%





英偉達第四財季營收增長超2倍，本季度展望超過市場平均預估，股價盤後一度大漲10%。



不過，聯儲局1月會議紀要顯示，官員們不急於降息。相較於利率在高位維持太久損害經濟的風險，官員們更擔心過早降息的風險。美匯指數下跌0.05%，至104.03。



美元兌日圓上漲0.1%，至150.2。歐元兌美元一度上漲0.2%，隨後回吐漲幅，實現了連續第6天上漲。英鎊兌美元漲0.1%，至1.2630。



由於中東衝突提振避險需求，但美國聯準會 (Fed) 最新會議記錄澆熄提前降息的熱情，周三 (21 日) 現貨黃金價格小漲，而期貨價格小幅收低。紐約期金跌0.3%，報每盎司2034.3美元。



原油小幅走高，紐約期油上漲87美仙，報每桶77.91美元。布蘭特期油上漲69美仙，報每桶83.03美元。

撰文：經濟通市場組

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