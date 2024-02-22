林家亨：恒指回落至中軸才部署，籲勿只憧憬政策出台

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

港股上日（21日）一度升逾400點，收復16500點，成交亦有所配合，升至1224億，最終收市升幅收窄至255點，報16503點。隨著美股英偉達(NVDA)公布業績，加上美聯儲局公布1月議息會議記錄，對港股走勢有何影響？會議記錄對減息路徑有何啟示？本地銀行股公布業績，隨著美國今年即將減息，導致息差陸續收窄，對滙控(00005)等銀行的淨利息收入有多大影響？滙控及恒生(00011)績後走勢分歧，後者屬於落後股，可否追入？截至2月18日止，理想汽車(02015)銷量跑贏華為問界，成為新勢力冠軍，在新能源車新一輪價格戰下，理想汽車能否保持優勢？

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