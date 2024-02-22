內地新聞 | 廣州南沙瀝心沙大橋被船隻撞斷有車墮海，傷亡未明（內有影片）

據《央視新聞》報道，廣州市南沙區萬頃沙鎮瀝心沙大橋今天被船隻撞擊，橋體斷裂，有橋上車輛落水，目前傷亡情況正在核實。事發道路已實行交通管制，相關部門正在現場處置。

圖片來源:內地網站

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而據廣州海事微信公號消息，2月22日05時30分左右，一艘集裝箱船空載從佛山南海開往廣州南沙途中，航經洪奇瀝水道時觸碰瀝心沙大橋橋墩，致瀝心沙大橋橋面斷裂，事故原因和傷亡情況正在調查核實。

影片來源:微博視頻號@鳳凰網

撰文：經濟通中國組

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