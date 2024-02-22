  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】滙控績後點部暑？恒生真係更值博？一表盡掌握

22/02/2024

 

 

 

 

 

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

08149

浩德控股

0.100

異動股

08013

ECI TECH

0.023

異動股

01211

比亞迪股份

185.500

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08149 浩德控股
  • 0.100
  • 08013 ECI TECH
  • 0.023
  • 01211 比亞迪股份
  • 185.500
  • 06990 科倫博泰生物－Ｂ
  • 101.900
  • 00268 金蝶國際
  • 7.790
股份推介
  • 00547 數字王國
  • 0.405
  • 目標︰--
  • 01913 普拉達
  • 52.700
  • 目標︰$57.00
  • 00902 華能國際電力股份
  • 4.290
  • 目標︰$4.50
  • 00992 聯想集團
  • 8.510
  • 目標︰$10.00
  • 03968 招商銀行
  • 31.350
  • 目標︰--
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 59.450
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 73.900
  • 00700 騰訊控股
  • 288.800
  • 00001 長和
  • 42.250
  • 00388 香港交易所
  • 250.000
報章貼士
  • 06862 海底撈
  • 14.080
  • 目標︰--
  • 00123 越秀地產
  • 5.310
  • 目標︰$7.00
  • 02600 中國鋁業
  • 4.070
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

22/02/2024 11:42  【外圍經濟】日經指數升1.7%，逼近1989年所創紀錄高位

22/02/2024 11:03  《大灣區》廣州瀝心沙大橋被撞斷，巴士墮下司機失聯，船主被控制

22/02/2024 09:22  恒指低開13點報16489，創科跌3%滙控挫逾2%友邦漲2%

22/02/2024 07:50  《國金頭條》投資者等待英偉達業績，美股小幅波動，納指連跌3日

22/02/2024 07:54  攜程集團第四季淨利跌36.9%，經調整EBITDA升9倍

22/02/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１０﹒８２億元，買美團沽盈富

22/02/2024 08:44  【大行炒Ｄ乜】滙控、恒生績後大行點評，摩通升九置至中性

16/02/2024 10:33  《嚟緊炒Ｄ乜》信義光能受惠國策，中短線目標價８銀

22/02/2024 09:38  《財資快訊》美電穩報７﹒８２０２，一周拆息與上日維持３﹒９％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》恒指短期勢破萬七 滙控難大跌惟升幅有限 恒生難升
人氣文章

新聞>香港要聞

香港新聞| 發展局：建議流浮山發展數碼科技樞紐，尖鼻嘴白泥發展生態旅遊
人氣文章

新聞>市場動向

2024資本增值策略：高息活存讓資金靈活調配　攻守兼備
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

《熱辣滾燙》內地爆紅！4套大熱內地電影推介！賈玲減逾100磅變拳擊手 / 文詠珊主演懸疑電影《消失的她》/ 沈騰范丞丞組隊賽車
人氣文章

Foodie What’s On

頂好大光麵翻Hit！ViuTV茶餐廳節目掀大光麵熱潮！點解叫大光麵？七八十年代集體回憶現只剩2成餐廳使用！邊度食到大光麵？邊度買到家用裝？
人氣文章

娛樂情報

趙善恆恆仔｜譚杏藍被網民洗版鬧爆「派帽」！小花回應否認出軌：問心無愧！暗寸恆仔ToNick開騷博宣傳？
DIVA CHANNEL
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

如何挑起女性性慾？40%女性表示性慾不夠旺盛！定期做一種運動、每天這時段性幻想性慾Up！專家推介3款提升性慾食物、補充劑！呢種維他命B令女性易有性高潮
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

農曆新年聚會必備！龍年特別版威士忌、紅酒、啤酒，舉杯同賀新一年，喜慶感Up！
人氣文章

Fashion

名牌Loafers：時尚人必入手的百搭樂福鞋！Chanel、Gucci、Prada等5大品牌舒適又時尚的Loafers推薦
健康好人生 Health Channel
人氣文章
熱辣滾燙｜內地演員賈玲為電影角色激減110磅！1年間控制飲食+運動成網民目標！醫生︰過度減肥可能走向厭食症
人氣文章
大節過後在煩惱體重上升、腸胃吃滯？今期瘦身素菜湯：清香金針豆腐湯
人氣文章
養和引入全港首個質子治療系統 為癌症患者提供一站式服務
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/02/2024 12:31
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/02/2024 12:31
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/02/2024 12:31
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/02/2024 12:15
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章財經熱話22/02/2024
《午市前瞻》恒指短期勢破萬七 滙控難大跌惟升幅有限 恒生難升
人氣文章香港要聞22/02/2024
香港新聞| 發展局：建議流浮山發展數碼科技樞紐，尖鼻嘴白泥發展生態旅遊
人氣文章市場動向22/02/2024
2024資本增值策略：高息活存讓資金靈活調配　攻守兼備
人氣文章財經熱話22/02/2024
【業績股】滙控恒生業績出爐，那隻更值博？
人氣文章國際動態22/02/2024
國際新聞| 華府據報禁美企出口芯片製造原料予中芯國際
人氣文章大行報告22/02/2024
【大行炒D乜】滙控績後點部暑？恒生真係更值博？一表盡掌握
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024 十二生肖運程Part3：屬猴會與人反目成仇？屬狗多小人！屬雞、豬特別旺？點避免破財？

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

祥龍獻瑞，etnet謹祝你新年快樂，萬事如意！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金