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國際新聞| 華府據報禁美企出口芯片製造原料予中芯國際

22/02/2024

　　據《路透》引述消息人士稱，美國正加大對中國芯片製造商的打擊力度。在華為推出Mate 60 Pro手機後，美國商務部要求當地企業停止向中芯國際(00981)出口更多芯片製造材料。

華府據報禁美企出口芯片製造原料予中芯國際

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供應商Entegris收商務部暫停供貨信函

　　一名華府消息人士指出，在中美兩國近年關係緊張影響下，眾多美企已停止向中芯南方(SMIC South)供貨。有專家指，中芯南方是中芯國際唯一具備為Mate 60 Pro生產7納米芯片能力的工廠。


　　但供應商Entegris每年仍向中芯南方供應數以百萬美元計的芯片原材料，有關供應安排符合美國法例。


　　惟Entegris最新接受傳媒查詢時表示，公司一直在獲得美國商務部授予出口許可後，才向SMIC South供貨，在近期收到美國商務部暫停授予出口許可後，已經停止向SMIC South供應物料。


　　Entegris總部位於馬薩諸塞州，生產過濾器、氣體、化學品和用於處理晶圓的產品，這些是製造芯片的基石。Entegris說，公司關注並遵守影響芯片行業的國際貿易「快速發展的監管要求」。


　　中芯國際未有回應路透查詢。美國白宮及商務部拒評上述消息。


　　另中國駐美大使館對此回應稱，華府針對中國企業實施的限制措施，超越了經濟脅迫層面的行為，最終只會自食其果，「我們敦促美方停止過度渲染國家安全概念，停止濫用國家力量壓制中國企業。」

 

撰文：經濟通中國組

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