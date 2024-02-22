內地新聞 | 生還漁民指控遭台巡防艇撞翻，大陸要求嚴懲責任人

一艘大陸漁船上周在金門附近海域遭巡防艇驅逐期間翻覆，船上兩人死亡，另外兩人被遣返回大陸後，稱船隻翻覆因遭到台灣海巡艇衝撞頂翻。

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據《中央電視台》引述大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，嚴正要求台灣有關方面盡快公布事實，嚴懲相關責任人。國台辦指責台灣有關方面負責人在事件發生後，企圖掩飾其暴力行徑，並發表「種種毫無人性的冷漠言行」，嚴正要求台灣有關方面滿足遇難者家屬合理訴求，鄭重向遇難者家屬道歉。國台辦又強調，大陸當局將堅決維護同胞的合法權益，絕不允許此類事件再度發生。



在台灣，海巡署人員接受台媒訪問表示，大陸漁船2名生還者被救起後，先受海巡署偵防分署金門查緝隊詢問，再以證人身分接受金門地檢署訊問，兩人均表示對海巡隊執法程序無意見，後續完成留置調查程序，於周二（20日）透過小三通船班返抵大陸。海巡署強調檢調偵查過程皆有錄音錄影，並製作完整筆錄，呼籲各方保持冷靜及理智，靜待調查結果，交由司法調查，將事實呈現於家屬與社會大眾。



至於兩名生還大陸漁民被迅速遣返，台灣當局的處理方法在島內亦引發不同意見。陸委會書面回應指，在各有關機關依法完成事件相關調查後，兩名生還者已經沒有留置的必要與理由， 基於人權保障，由主管機關依法執行遣返程序。

撰文:經濟通中國組

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