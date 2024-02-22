香港新聞| 夏寶龍抵港考察調研7天，李家超等到機場迎接

中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳辦主任夏寶龍抵港展開為期7日的考察調研。行政長官李家超、政務司司長陳國基等到機場迎接。

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夏寶龍乘坐專車離開機場，陪同的包括李家超，中聯辦主任鄭雁雄亦在專車上，夏寶龍向在場等候的傳媒揮手致意。



據了解，夏寶龍抵港後會參觀機場，之後聽取政府匯報，包括財金官員的匯報，晚上與官員晚宴。訪港期間，亦會與行政會議、立法會、區議會、商會、兩個律師會以及傳媒代表等會面，亦計劃落區探訪與市民交流。



政府表示，夏寶龍今日起至下周三(28日)會在本港考察調研，了解香港經濟發展、地區治理等方面的最新情況。

撰文:經濟通採訪組

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